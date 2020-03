Brez norveških tekačev v Ameriki, bodo »vikingi« odpovedali tudi prihod v Planico?

Ljubljana – Z norveške smučarske zveze so sporočili, da je njihov inštitut za javno zdravje sprejel odredbo, po kateri norveška reprezentanca v smučarskem teku ne bo odpotovala na zadnje preizkušnje svetovnega pokala v Severni Ameriki. To pomeni, da si je Rus Aleksandr Boljšunov že zagotovil veliki kristalni globus, v ženski konkurenci pa si je skupno zmago že minuli konec tedna v Oslu pritekla norveška zvezdnica Therese Johaug.



»Gre za skupno odločitev z norveškimi oblastmi glede razmer pri nas in po svetu. Nočemo prispevati še k večjim številkam okuženih,« je pojasnil direktor tekaške reprezentance pri norveški zvezi Espen Bjervig. Zadnje tekme svetovnega pokala 2019/20 bodo sicer na sporedu v Quebecu (14. in 15. t. m.), Minneapolisu (17. t. m.). in Canmoru (med 20. in 22. t. m.). Na teh preizkušnjah tako ne bo kar sedmih Norvežank, ki so bile predvidene za pot onstran Atlantika.



Najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič se bo na severnoameriških tekaških progah borila za mali kristalni globus. Pred zadnjimi tremi tekmami je 24-letnica iz Valburge pri Smledniku v posebni šprinterski razvrstitvi tretja, pri čemer jo od vodilne Švedinje Linn Svahn loči 37 točk. Na drugem mestu je Linnina rojakinja Jonna Sundling, ki ima 14 točk naskoka pred Lampičevo.



Kaj odločitev norveškega inštituta za javno zdravje pomeni za Planico, še ni znano, utegne pa se zgoditi, da »vikingi« ne bodo pripotovali na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Nekaterim novinarjem so, denimo, že prepovedali pot v Slovenijo.