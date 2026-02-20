Brez obiskov prestižnih trgovin ne gre

V zadnjih dveh tednih smo najbrž kar dnevno pisali o prav posebni razpršenosti prizorišč na teh olimpijskih igrah, toda zadeva glede središča dogajanja je povsem jasna. Resda se je največ gledalcev zbiralo na biatlonskih tekmah v Anterselvi, za športno Slovenijo je bil s smučarskimi skoki v središču pozornosti Predazzo, Milano https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/zapravili-desetkrat-manj-kot-v-rusiji je pač velemesto italijanskega severa, toda nikjer ni bilo tako vidnega olimpijskega živžava kot v Cortini d'Ampezzo. Ta kraj ohranja tisto patino preteklosti in privablja spomin na olimpijske igre, ki so bile tu pred 70 leti.

Seveda se je od tiste zime 1956 v svetu marsikaj spremenilo, a že en prihod v Cortino razkriva, da se tu še živi v starih časih. Čeprav je prometa neprimerno več kot nekoč, o garažni hiši lahko le sanjaš. Brez posebne dovolilnice iskanje parkirnega mesta lahko vzame tudi uro in več časa. Pravzaprav toliko kot vožnja iz Brunica, s 17.000 prebivalci, največjega kraja doline z druge strani hribov, kjer sta, denimo, sinoči drug proti drugemu v tekmovanju ICEHL igrala slovenska hokejska reprezentanta Rok Tičar, in sicer pri domačem moštvu, ter Anže Kuralt za zasedbo vodilnega madžarskega hokejskega kluba iz Szekesfehervarja.