Brez preplaha, v četrtek bo čas za počitek

Po pričakovanem porazu s Švedsko in pred odločilnimi dnevi skupinskega dela SP v hokeju smo se pogovarjali s člani naše izbrane vrste.

Presenečenja v četrtem nastopu slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Švici ni bilo. Risi pričakovano niso bili kos močnejšim Švedom (0:6), ti že tradicionalno sodijo med favorite za kolajne. Slovenija tako ostaja pri treh točkah. Po današnjem prostem dnevu se bo jutri pomerila s Kanado, nato pa jo čakati še dve tekmi z Dansko in Italijo. Edo Terglav, selektor Slovenije: »Doživeli smo visok poraz zaradi posameznih napak in padca zbranosti, ki jih pač tako kakovosten tekmec lahko hitro kaznuje. Obenem pa smo v določenih delih tekme pokazali dober hokej, toliko priložnosti si v igri petih proti petim – številčne premoči tokrat pač nismo imeli – proti tako močnemu tekmecu na tem prvenstvu še nismo priigrali. Pomislite, da naša reprezentanca Švedski na velikem tekmovanju ...