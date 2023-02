Brez škarij izrezal zlato, piton za spodbudo

V nadaljevanju preberite:

Še dobra dva tedna sta do začetka svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju (od 22. 2. do 5. 3.). V Planici se bodo trudili v smučarskem teku in nordijski kombinaciji, še posebej pa bodo na očeh (slovenske) javnosti smučarski skoki. Slovenija je na nordijskih mundialih na skakalnicah doslej osvojila po dve zlati in srebrni odličji ter pet bronastih, prva kolajna najbolj žlahtnega sija pa je v statistike vpisana kot odličje za ... Jugoslavijo. Lepo po vrsti, v besedah podoživite zlati zgodbi Francija Petka in Roka Benkoviča.