Brez strahu, prireditelji so napovedali novo pošiljko kondomov

Povpraševanje po brezplačnih kondomih v olimpijskih vaseh je precej večje od ponudbe. Tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams je povedal, da je 2800 športnikov od začetka zimskih olimpijskih iger uporabilo že okrog 10.000 kondomov, in toliko bi jih moralo zadoščati.

Organizatorji so se hitro odzvali, obljubili so novo pošiljko, ki naj bi na sever Italije prispela v ponedeljek. Zaloge bodo nenehno dopolnjevali do konca iger, tako da bodo vedno na voljo, so zatrdili.

Igre se sicer končajo 22. februarja. Kondomi so bili na olimpijskih igrah prvič na voljo v Seulu leta 1988, na poletnih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 naj bi jih uporabili okrog 300.000.