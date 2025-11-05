Brez težav za kralje za šesto zmago

Hokejisti Los Angeles Kings so v rednem delu NHL zabeležili šesto zmago. Na domačem ledu so bili s 3:0 boljši od Winnipeg Jets. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Prvi zadetek na tekmi je padel tri minute pred koncem prve tretjine, ko je lepo podajo izza gola Joela Armie v mrežo preusmeril Adrian Kempe. Po številnih priložnostih s hokejistom, ali celo dvema več v zadnji tretjini, pa so kralji drugič zadeli natanko pet minut pred koncem, ko je bil natančen Kevin Fiala.

V prazno mrežo je za konec zadel še Drew Doughty, ki je s 162 goli postal najboljši strelec med branilci v dresu kraljev. Darcy Kuemper je za svojo prvo ničlo v sezoni ustavil vseh 23 strelov proti svojim vratom, Connor Hellebuyck pa prav tako 23 v vratih Jets.

Kopitar je na ledu prebil 17:09 minute in si prislužil eno dvominutno kazen zaradi visoke palice sredi prve tretjine. Dobil je 74 odstotkov sodniških metov.

Za Los Angeles je to šesta zmaga v sezoni in šele tretja po rednem delu igre. S 16 točkami po 14 odigranih tekmah zasedajo sredino lestvice zahodne konference. Winnipeg ostaja pri vrhu, a ima le dve točki več.

Naslednjič bodo kralji na delu v noči s četrtka na petek, ko bodo gostili dvakratne zaporedne prvake lige NHL Florido Panthers.

Na ostalih tekmah so prav panterji doživeli visok poraz pri Anaheim Ducks. Po učinkoviti zadnji tretjini so domačini slavili s 7:3. Cutter Gauthier je dosegel prve tri gole za racmane, dodal je še podajo.

Florida na začetku sezone igra zelo slabo in je na dnu vzhodne konference s 13 točkami, a razlike niso velike. Do vrha panterje loči le šest točk. Na drugi strani je po štirih zaporednih zmagah presenetljivo visoko Anaheim, ki je četrti.

Tudi Utah Mammoth ostajajo pri vrhu, potem ko so v gosteh po podaljšku z 2:1 premagali Buffalo Sabres. Odločilni zadetek je dosegel Clayton Keller po 47 sekundah dodatnega časa. Utah je na lestvici pred Winnipegom in le za vodilnim Coloradom (21 točk).

Ta je na domačem ledu s 3:2 premagal Tampa Bay Lightning. Dva gola je dosegel Victor Olofsson, Scott Wedgewood pa je ustavil 22 strelov.

Do četrte zaporedne zmage so prišli Boston Bruins. Ponoči so po kazenskih strelih v gosteh ugnali New York Islanders s 4:3. Prav tako po kazenskih strelih so bili s 5:4 proti na vzhodu vodilnemu Montrealu uspešni hokejisti Philadelphie Flyers. Dva gola sta na vsaki strani dosegla Bobby Brink za letalce in Kirby Dach za Kanadčane.

Carolina je s 3:0 ugnala New York Rangers, pri čemer je Pjotr Kočetkov ustavil vseh 25 strelov proti svojim vratom.

Mikko Rantanen je za dallaške zvezde zabil dva gola proti finalistru Montrealu. FOTO: Jerome Miron/Imagn Images Via Reuters Connect

Tudi Dallas Stars so bili uspešni po kazenskih strelih. Ugnali so lanske finaliste Edmonton Oilers s 4:3, pri čemer so v zadnji tretjini nadoknadili dva gola zaostanka. Dva gola in podajo je dosegel Mikko Rantanen, tri podaje pa Wyatt Johnston. Pri gostih iz Edmontona je gol in podajo prispeval Connor McDavid.

Minnesota je po podaljšku s 3:2 premagala Nashville, odločilni zadetek je dosegel Marcus Johansson po 3:38 minute dodatne igre. Vegas je z nogometnih 1:0 premagal Detroit, edini zadetek je sredi druge tretjine dosegel Ivan Barbašev.