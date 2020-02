Brignonejeva v Crans Montani do skupnega vodstva

Ilka Štuhec, ki je bila po prvem delu kombinacije 13., se je slalomskemu nastopu odpovedala zaradi slabega počutja. FOTO: AFP

Italijankaje zmagovalka tudi druge alpske kombinacije za svetovni pokal. V Crans Montani je bila najhitrejša že po prvem delu, superveleslalomu, v finalnem slalomu pa je zlahka ubranila napade izzivalk za peto zmago v tej zimi in 15. v svetovnem pokalu. Za najboljši slovenski dosežek je poskrbelas šestim mestom.Na drugo mesto je s petega po superveleslalomu skočila Avstrijka Franziska Gritsch (+0,92). Tretje mesto je osvojila senzacionalna Čehinja Ester Ledecka (+1,82), ki je enako dobra na deski in na smučeh.Brignonejeva je v življenjski formi in izvrstna v kombinaciji. Dobila je še četrto kombinacijsko tekmo po vrsti. Devetindvajsetletnica pa je v tej sezoni zmagala na veleslalomih v Courchevelu in Sestrieru, dobila je še superveleslalom v Roza Hutorju.Brignonejeva je z zmago prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala s skupno 1298 točkami. Ilka Štuhec, ki je bila po prvem delu kombinacije 13., se je slalomskemu nastopu odpovedala zaradi slabega počutja.