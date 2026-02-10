Bronasti biatlonec se je čustveno izpovedal: Prevaral sem svojo partnerko

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je po današnji osvojitvi bronaste olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji v Anterselvi presenetil javnost z zelo osebno izpovedjo. S solzami v očeh je javno povedal, da je prevaral svojo partnerko. Nezvestobo ji je priznal teden dni pred začetkom olimpijskih iger, zato ga je zapustila.

»Obstaja nekdo, s komer sem si želel podeliti ta uspeh, a ta oseba morda danes ni gledala tekme. Pred šestimi meseci sem spoznal ljubezen svojega življenja – najlepšo in najbolj ljubeznivo osebo na svetu. Pred tremi meseci pa sem naredil svojo največjo napako in jo prevaral. To sem ji povedal pred enim tednom. Ti dnevi so bili najhujši v mojem življenju,« je za norveško televizijo NRK izjavil 28-letni Laegreid.

Čeprav svoje partnerke ni omenil, jo je primerjal z najprestižnejšo nagrado olimpijskih iger.

»Imel sem zlato medaljo v življenju. Verjetno me mnogi zdaj gledajo z drugačnimi očmi. Ampak moje oči so samo zanjo. Šport je v zadnjih nekaj dneh prevzel malo drugačno mesto pri meni. Da, želel bi si ta uspeh deliti z njo,« je dodal Norvežan, ki je z enim zgrešenim strelom osvojil bronasto odličje za rojakom Johan-Olavom Botnom in Francozom Ericom Perrotom.

Njegovi reprezentančni kolegi so za dogajanje vedeli. Laegreid je nameraval povedati svojo zgodbo, če bi osvojil medaljo. Držal je besedo. V živo na televiziji. S ciljem, da bi jo dobil nazaj, je povedal Johannes Dale-Skjevdal, ki je današnjo tekmo končal na desetem mestu.

Pozneje je Laegreid pojasnil, da se je po tekmi počutil zelo čustveno zaradi decembrske nenadne smrti reprezentančnega kolega Siverta Guttorma Bakkna, pišejo tiskovne agencije.

Na treningu v italijanskem Lavazeju, kjer so se Norvežani pripravljali na visoko nadmorsko višino v Anterselvi, je današnji zmagovalec Botn 23. decembra našel Bakkna mrtvega v hotelski sobi. Smrt še zdaj ni pojasnjena.