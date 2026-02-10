  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Bronasti biatlonec se je čustveno izpovedal: Prevaral sem svojo partnerko

Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji s solzami v očeh javno priznal nezvestobo.
»Imel sem zlato medaljo v življenju,« je Sturla Holm Laegreid sporočil tudi svojkis rčni izbranki. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Galerija
»Imel sem zlato medaljo v življenju,« je Sturla Holm Laegreid sporočil tudi svojkis rčni izbranki. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Š. R., STA
10. 2. 2026 | 19:40
10. 2. 2026 | 19:43
2:39
A+A-

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je po današnji osvojitvi bronaste olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji v Anterselvi presenetil javnost z zelo osebno izpovedjo. S solzami v očeh je javno povedal, da je prevaral svojo partnerko. Nezvestobo ji je priznal teden dni pred začetkom olimpijskih iger, zato ga je zapustila.

»Obstaja nekdo, s komer sem si želel podeliti ta uspeh, a ta oseba morda danes ni gledala tekme. Pred šestimi meseci sem spoznal ljubezen svojega življenja – najlepšo in najbolj ljubeznivo osebo na svetu. Pred tremi meseci pa sem naredil svojo največjo napako in jo prevaral. To sem ji povedal pred enim tednom. Ti dnevi so bili najhujši v mojem življenju,« je za norveško televizijo NRK izjavil 28-letni Laegreid.

Čeprav svoje partnerke ni omenil, jo je primerjal z najprestižnejšo nagrado olimpijskih iger.

»Imel sem zlato medaljo v življenju. Verjetno me mnogi zdaj gledajo z drugačnimi očmi. Ampak moje oči so samo zanjo. Šport je v zadnjih nekaj dneh prevzel malo drugačno mesto pri meni. Da, želel bi si ta uspeh deliti z njo,« je dodal Norvežan, ki je z enim zgrešenim strelom osvojil bronasto odličje za rojakom Johan-Olavom Botnom in Francozom Ericom Perrotom.

Njegovi reprezentančni kolegi so za dogajanje vedeli. Laegreid je nameraval povedati svojo zgodbo, če bi osvojil medaljo. Držal je besedo. V živo na televiziji. S ciljem, da bi jo dobil nazaj, je povedal Johannes Dale-Skjevdal, ki je današnjo tekmo končal na desetem mestu.

Pozneje je Laegreid pojasnil, da se je po tekmi počutil zelo čustveno zaradi decembrske nenadne smrti reprezentančnega kolega Siverta Guttorma Bakkna, pišejo tiskovne agencije.

Na treningu v italijanskem Lavazeju, kjer so se Norvežani pripravljali na visoko nadmorsko višino v Anterselvi, je današnji zmagovalec Botn 23. decembra našel Bakkna mrtvega v hotelski sobi. Smrt še zdaj ni pojasnjena.

Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Norvežan na prvi veliki tekmi do prve velike zmage, Slovenci solidni

Johan-Olav Botn za 17 sekund dobil dvoboj na moški 20-kilometrski bitalonski olimpijski tekmi. Najboljši od naših tekmovalcev je bil Miha Dovžan na 20. mestu.
10. 2. 2026 | 15:53
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano Cortina 2026

Danes na olimpijskih igrah (10. februar): nova kolajna za Slovence?

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah, vrhunec sporeda bodo smučarski skoki.
10. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez nje ostala prvakinja v smuku

Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
9. 2. 2026 | 16:14
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Kazenska kroga odnesla slovenske sanje

Na uvodni olimpijski biatlonski preizkušnji je bila med mešanimi štafetami najboljša Francija. Polona Klemenčič in Lena Repinc izboljšali učinek naše ekipe.
8. 2. 2026 | 16:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Analiza

Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Barometer

Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Norveškaolimpijske igrebiatlonšport zasebnoSturla Holm LaegreidMilano Cortina 2026

