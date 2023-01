Čakajo, da narava opravi svoje

Karavana svetovnega pokala alpskih smučark se bo po Zagrebu preselila v Slovenijo na 59. Zlato lisico, ki bo četrto leto po vrsti v Kranjski Gori namesto v Mariboru. Spored gorenjske izvedbe lisice bo še drugič po letu 2021 neklasičen z dvema veleslaloma. Organizatorji so si pri pripravi proge pomagali tudi s helikopterjem. Slovenska ženska vrsta za svetovni pokal bo na domačih tekmah nastopila v okrnjeni zasedbi. Na poligonu Podkoren se obetajo nastopi treh Slovenk: Ane Bucik, Neje Dvornik in Tine Robnik. Slovensko smučanje so na začetku poolimpijske zime zaznamovali dramatični dogodki. Veleslalomistka Tina Robnik in Andreja Slokar, odlična slalomistka in vse boljša veleslalomistka, sta se pred začetkom sezone poškodovali. Slokarjeva je bila po operaciji prisiljena izpustiti sezono, za Robnikovo pa ta še ni izgubljena. Po poškodbi se vrača na tekme, a za zdaj njena forma še ni takšna, kot je bila pred poškodbo.

Največji šok pa je sledil ob oznanilu domačinke iz Podkorena Mete Hrovat, ki je konec oktobra sporočila, da končuje kariero. S slovesom 24-letnice je v slovenski veleslalomski vrsti nastala vrzel. Hrovatova je bila po koncu ere Tine Maze in Ane Drev edina Slovenka, ki se je zavihtela na zmagovalni oder na domačih tekmah svetovnega pokala, saj je bila na domačem hribu v letih 2020 in 2021 tretja. Hrovatova je bila tudi edina Slovenka, ki je stopničke osvajala na ženskih tekmah v Kranjski Gori po obdobju konec osemdesetih in na začetku devetdesetih let, v katerem so na Gorenjskem blestele Veronika Šarec, Nataša Bokal in Mateja Svet. Lanski veleslalom za zlato lisico v Kranjski Gori ni prinesel slovenskih stopničk, je pa postregel z ekipnim uspehom, s tremi uvrstitvami v najboljšo petnajsterico: z osmim mestom Robnikove, devetim Hrovatove in 12. Bucikove.

Poleg Hrovatove je bila v zadnjih letih na veleslalomih v Kranjski Gori od Slovenk najboljša Robnikova. Enaintridesetletna Lučanka se je, ko je bila v najboljši formi, na zahtevnih veleslalomih na progi Podkoren trikrat zavihtela v najboljšo deseterico. Leta 2018 je bila sedma, leta 2020 šesta in nato lani osma. Njena forma po poškodbi je precejšnja neznanka. Semmering je z zadnjima veleslalomoma leta 2022 prinesel več vprašanj kot odgovorov, saj se Robnikova ni uvrstila v finale. Edina, ki je to sezono osvajala veleslalomske točke, je Bucikova, ki blesti na slalomih. Novogoričanka le v Killingtonu ni bila del trideseterice, na naslednjih treh veleslalomih (Sestriere, Semmering) pa je bila 13. in dvakrat 14. Dvornikova, ki bo 6. januarja dopolnila 22 let, je na prehodu starega v novo leto prebolela virozo, še vedno pa lovi svoj prvi finale na veleslalomih v sezoni 2022/23.

Vodja tekmovanja Mitja Dragšič pravi, da je v snegu dovolj vlage, da bo ob nizkih temperaturah proga postajala vse bolj trda. FOTO: Tomi Lombar

Favoritinj veliko

V Kranjski Gori bosta na sporedu veleslaloma številka 5 in 6 (od desetih v sezoni). Švicarka Lara Gut-Behrami je zmagala na prvem (Killington), Italijanka Marta Bassino je bila najboljša na naslednjem (Sestriere), Američanka Mikaela Shiffrin pa je dobila zadnja dva (Semmering). Novozelandka Alice Robinson je bila presenetljiva zmagovalka veleslaloma v Kranjski Gori leta 2020, Bassinova je zmagala na obeh veleslalomih, ki sta bila v Kranjski Gori pred dvema letoma, lani pa je slavila Švedinja Sara Hector. Zadnja izvedba tekmovanja v Mariboru je bila leta 2019, ko sta si na veleslalomu zmago razdelili Shiffrinova in Slovakinja Petra Vlhova, na slalomu pa je slavila Shiffrin.

Direktor ženskih tekmovanj svetovnega pokala Peter Gerdol je na snežni kontroli, ki se je odvila dan pred Silvestrovim v Podkorenu, sicer dal dokončno zeleno luč. Vendar organizacijski ekipi tople vremenske razmere v zadnjih dneh niso šle na roko. A za zdaj kaže, da tekmovanje ni ogroženo. Organizatorji so se znašli pred dilemo, kako čimbolj ohraniti snežno površino nedotaknjeno. Tekmovalke pred tekmama niso dobile priložnosti za preizkus. Petkov trening bo tako odpadel, proga je bila zaprta tudi za turiste in rekreativne smučarje, je pojasnil vodja tekmovanja Mitja Dragšič. Pričakujejo tudi pomoč narave. »Še vedno računamo na boljše vreme z nižjimi temperaturami,« je dejal Dragšič.

»Odločamo se vsak dan sproti. Teren smo pustili v miru, priprave potekajo le ob robu proge s postavitvijo zaščitnih mrež ter opreme za neposredni televizijski prenos,« je dodal. Nekaj težav so imeli z utrditvijo zgornjega dela proge, pri čemer so dobili tudi pomoč iz zraka. Na štart veleslaloma so s helikopterjem prenesli zaloge shranjenega snega. »Da smo zadovoljili merilom in pokrili kritične točke,« je dejal vodja tekmovanja. »Pričakujemo, da bo to zadostovalo in da bomo lahko progo pripravili za tekmo. Na progi je količinsko dovolj snega. Zdaj čakamo, da narava opravi svoje,« je še pojasnil Dragšič: »V snegu je dovolj vlage, ob nizkih temperaturah bo proga postajala vse bolj trda, takšna, kot mora biti.«

Želja organizatorjev 60. izvedbo lisice vrniti v Maribor

Udeležbo je potrdilo kar 22 ekip, tekmovalke se bodo na vitranški strmini na dveh veleslalomskih tekmah borile za točke svetovnega pokala in tradicionalni pokal zlate lisice. Zlata lisica bo v Kranjski Gori namesto v Mariboru vsega skupaj enajstič. Od tega se bo tekmovanje iz Maribora že osmič preselilo na Gorenjsko po letu 2007. Lisičke so se na nadomestnem prizorišču pod Vitrancem pomerile že v letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012, 2014, 2018, 2020, 2021 in 2022. Ob smučarskem dogajanju bo zlata lisica tokrat v Kranjsko Goro ponesla tudi kanček pristnega štajerskega dogajanja v obliki tradicionalnega javnega žrebanja štartnih številk. Žreb bosta dodatno popestrila nastopa Emkeja na petkovem in zasedbe Leonart na sobotnem žrebu. Mariborski organizatorji si prizadevajo, da bi jubilejno 60. Zlato lisico leta 2024 pripravili na mariborskem Pohorju.