Capitals pred gostovanjem pri Kings do četrte zaporedne zmage

Hokejisti Washington Capitals, ki bodo na naslednji tekmi gostovali v Los Angelesu pri Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja, so v ligi NHL prišli do četrte zaporedne zmage. Tokrat so na gostovanju v New Yorku premagali Islanders s 4:1.

Pri prestolnikih se je najbolj izkazal Tom Wilson z dvema goloma in s podajo, po enkrat pa sta prazno mrežo zadela Aleksander Ovečkin s svojim 909. golom v karieri, in Aleksej Protas, vratar Logan Thompson pa je zaustavil 30 strelov.

»Nekateri njihovi igralci so res dobri, zato je najpomembneje, da se čim bolj držim na nogah in se čim bolj trudim ostati za ploščkom. Na srečo sem večino tekme mislil, da je moje telo za ploščki, in to je zasluga tudi fantov pred mano. Mislim, da je obramba dobro opravila svoje delo, saj mi je omogočila, da sem videl in dobro sledil ploščkom,« je dejal junak večera Thompson.

Edini gol za otočane, ki so izgubili še tretjič v nizu, je dosegel Bo Horvat, vratar Ilja Sorokin je zbral 14 obramb.

Ena najboljših ekip zahodne konference Dallas Stars je na domačem ledu pokazala svojo moč in s 6:1 odpravila Ottawa Senators za četrto slavje zaporedoma.

Wyatt Johnston je dosegel prvi hat-trick v sezoni in četrti v ligi NHL, k zmagi je dodal še podajo.

»Moraš priti blizu, da lahko dosežeš gol. Takšne priložnosti si je treba ustvariti in tu gre zasluga mojim soigralcem. Zame je pomembno le, da pridem do prostora za strel in sem pripravljen sprožiti,« je dejal Johnston.

Wyatt Johnston je dosegel prvi hat-trick v sezoni in četrti v ligi NHL. FOTO: Jerome Miron/Reuters Connect

Jason Robertson je dosegel gol in dve podaji, Mikko Rantanen tri podaje, Roope Hintz pa dve podaji za Dallas, drugo ekipo lige NHL. Casey DeSmith je zbral 15 obramb.

»To je bila verjetno naša najbolj popolna tekma leta,« je bil zadovoljen trener zvezd Glen Gulutzan.

»Velika četverica je bila izvrstna. Vratar je bil odličen, igra z igralcem več je bila odlična, tudi z igralcem manj res solidna in mislim, da je bila naša igra 5 na 5 verjetno najboljša igra leta v obrambi. Ko vse te štiri stvari delujejo, nas je težko premagati,« je dodal domači trener.

Jake Sanderson je dosegel gol za Ottawo, ki je izgubila tri od zadnjih štirih tekem, vratar Linus Ullmark pa je zaustavil 20 strelov.