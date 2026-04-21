Jordan Martinook odločil tekmo, ki je ponudila prav vse

Ponedeljkov večer v NHL je prinesel štiri tekme, dve seriji pa sta že dobili jasen začetni obris. Philadelphia je še drugič premagala Pittsburgh, Carolina je po dveh podaljških strla Ottawo, Dallas je proti Minnesoti izenačil serijo, Edmonton pa je po zelo razgibani tekmi ugnal Anaheim.

Pittsburgh Penguins 0:3 Philadelphia Flyers

Strelci: 0:1 Garnet Hathaway, 0:2 Porter Martone, 0:3 Luke Glendening

Serija: Philadelphia vodi z 2:0.

Philadelphia je še drugič v Pittsburghu odigrala zelo zrelo tekmo. Gostje so zdržali začetni pritisk, nato pa so postopno zadušili napad Pingvinov, ki v ključnih delih tekme niso našli pravega ritma. Vratar Dan Vladar je ustavil 27 strelov in prvič v karieri v končnici ohranil mrežo nedotaknjeno. Pomemben trenutek je bil tudi gol Letalcev z igralcem manj na ledu, s katerim so zasukali tekmo na svojo stran. Porter Martone je zadel na drugi zaporedni tekmi serije, Luke Glendening pa je zmago potrdil v prazno mrežo. Pittsburgh je ostal brez odgovora, Sidney Crosby pa je bil še drugo tekmo brez točke.

Carolina Hurricanes 3:2 Ottawa Senators (po 2. podaljšku)

Strelci: 1:0 Logan Stankoven, 1:1 Drake Batherson, 2:1 Sebastian Aho, 2:2 Dylan Cozens, 3:2 Jordan Martinook

Serija: Carolina vodi z 2:0.

Najbolj razgibana in napeta tekma večera. Carolina je dvakrat vodila, Ottawa se je obakrat vrnila, nato pa je sledil dolg in kaotičen podaljšek. Mark Jankowski je že mislil, da je odločil tekmo za domače, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Jordan Martinook je v prvem podaljšku zapravil kazenski strel, nato pa prav on v drugem podaljšku vendarle zadel za zmago, ko je iz bližine premagal Linusa Ullmarka. Frederik Andersen je zbral 36 obramb, Ullmark kar 43. Ottawa je imela svoje priložnosti, Tim Stützle je v podaljšku zadel tudi vratnico, a Carolina je na koncu izkoristila več pritiska in si priigrala vodstvo z 2:0 v seriji.

Dallas Stars 4:2 Minnesota Wild

Strelci: 1:0 Wyatt Johnston, 1:1 Brock Faber, 2:1 Matt Duchene, 3:1 Jason Robertson, 3:2 Brock Faber, 4:2 Wyatt Johnston

Serija: 1:1.

Dallas se je po visokem porazu na prvi tekmi odzval zelo odločno. Johnston je domače popeljal v vodstvo, a je Faber še v prvi tretjini izenačil. Prelomni trenutek je prišel zgodaj v drugi tretjini, ko je Matt Duchene v power playu vrnil Zvezdam prednost. Dallas je bil nato v tretji tretjini dovolj natančen pred golom, Robertson je z odbitim ploščkom povišal na 3:1, Minnesota pa se je še enkrat približala z drugim golom Faberja. Wild so v zaključku tvegali brez vratarja, Johnston pa je z golom v prazno mrežo postavil končnih 4:2. Velik del večera je Dallas nadzoroval tempo, Jake Oettinger pa je tekmo končal z 29 obrambami.

Edmonton Oilers 4:3 Anaheim Ducks

Strelci: 1:0 Jason Dickinson, 2:0 Kasperi Kapanen, 2:1 Troy Terry, 2:2 Leo Carlsson, 2:3 Troy Terry, 3:3 Jason Dickinson, 4:3 Kasperi Kapanen

Serija: Edmonton vodi z 1:0.

Edmonton je tekmo odprl izvrstno in hitro povedel z 2:0, potem pa v drugi tretjini skoraj zapravil vse. Anaheim je odgovoril silovito, Terry je najprej znižal, Carlsson je izenačil, Terry pa je z golom ob igralcu več Račke celo popeljal do vodstva s 3:2. Oilersi so se v tretji tretjini pobrali, Dickinson je s svojim drugim golom večera izenačil, odločitev pa je padla manj kot dve minuti pred koncem, ko je Kapanen zadel za 4:3. Domači so tako preživeli nihanje znotraj tekme in kljub zapravljenemu vodstvu uspešno odprli serijo, Anaheim pa je pokazal, da Edmonton v tej seriji ne bo imel mirnega večera.