Jordan Martinook odločil tekmo, ki je ponudila prav vse

Flyers in Hurricanes so v prvem krogu končnice povedli z 2:0 v seriji, Edmonton pa je vendarle zgrabil prvo zmago.
Takole se je Jordan Martinook razveselil zmagovitega gola za Carolino. Foto James Guillory/Reuters
N. Gr.
21. 4. 2026 | 07:30
21. 4. 2026 | 07:33
Ponedeljkov večer v NHL je prinesel štiri tekme, dve seriji pa sta že dobili jasen začetni obris. Philadelphia je še drugič premagala Pittsburgh, Carolina je po dveh podaljških strla Ottawo, Dallas je proti Minnesoti izenačil serijo, Edmonton pa je po zelo razgibani tekmi ugnal Anaheim.

Kopitarjevi Kralji končnico začeli s porazom

Pittsburgh Penguins 0:3 Philadelphia Flyers

Strelci: 0:1 Garnet Hathaway, 0:2 Porter Martone, 0:3 Luke Glendening

Serija: Philadelphia vodi z 2:0. 

Philadelphia je še drugič v Pittsburghu odigrala zelo zrelo tekmo. Gostje so zdržali začetni pritisk, nato pa so postopno zadušili napad Pingvinov, ki v ključnih delih tekme niso našli pravega ritma. Vratar Dan Vladar je ustavil 27 strelov in prvič v karieri v končnici ohranil mrežo nedotaknjeno. Pomemben trenutek je bil tudi gol Letalcev z igralcem manj na ledu, s katerim so zasukali tekmo na svojo stran. Porter Martone je zadel na drugi zaporedni tekmi serije, Luke Glendening pa je zmago potrdil v prazno mrežo. Pittsburgh je ostal brez odgovora, Sidney Crosby pa je bil še drugo tekmo brez točke.  

Carolina Hurricanes 3:2 Ottawa Senators (po 2. podaljšku)

Strelci: 1:0 Logan Stankoven, 1:1 Drake Batherson, 2:1 Sebastian Aho, 2:2 Dylan Cozens, 3:2 Jordan Martinook

Serija: Carolina vodi z 2:0. 

Najbolj razgibana in napeta tekma večera. Carolina je dvakrat vodila, Ottawa se je obakrat vrnila, nato pa je sledil dolg in kaotičen podaljšek. Mark Jankowski je že mislil, da je odločil tekmo za domače, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Jordan Martinook je v prvem podaljšku zapravil kazenski strel, nato pa prav on v drugem podaljšku vendarle zadel za zmago, ko je iz bližine premagal Linusa Ullmarka. Frederik Andersen je zbral 36 obramb, Ullmark kar 43. Ottawa je imela svoje priložnosti, Tim Stützle je v podaljšku zadel tudi vratnico, a Carolina je na koncu izkoristila več pritiska in si priigrala vodstvo z 2:0 v seriji. 

Dallas Stars 4:2 Minnesota Wild

Strelci: 1:0 Wyatt Johnston, 1:1 Brock Faber, 2:1 Matt Duchene, 3:1 Jason Robertson, 3:2 Brock Faber, 4:2 Wyatt Johnston

Serija: 1:1. 

Dallas se je po visokem porazu na prvi tekmi odzval zelo odločno. Johnston je domače popeljal v vodstvo, a je Faber še v prvi tretjini izenačil. Prelomni trenutek je prišel zgodaj v drugi tretjini, ko je Matt Duchene v power playu vrnil Zvezdam prednost. Dallas je bil nato v tretji tretjini dovolj natančen pred golom, Robertson je z odbitim ploščkom povišal na 3:1, Minnesota pa se je še enkrat približala z drugim golom Faberja. Wild so v zaključku tvegali brez vratarja, Johnston pa je z golom v prazno mrežo postavil končnih 4:2. Velik del večera je Dallas nadzoroval tempo, Jake Oettinger pa je tekmo končal z 29 obrambami.  

Edmonton Oilers 4:3 Anaheim Ducks

Strelci: 1:0 Jason Dickinson, 2:0 Kasperi Kapanen, 2:1 Troy Terry, 2:2 Leo Carlsson, 2:3 Troy Terry, 3:3 Jason Dickinson, 4:3 Kasperi Kapanen

Serija: Edmonton vodi z 1:0. 

Edmonton je tekmo odprl izvrstno in hitro povedel z 2:0, potem pa v drugi tretjini skoraj zapravil vse. Anaheim je odgovoril silovito, Terry je najprej znižal, Carlsson je izenačil, Terry pa je z golom ob igralcu več Račke celo popeljal do vodstva s 3:2. Oilersi so se v tretji tretjini pobrali, Dickinson je s svojim drugim golom večera izenačil, odločitev pa je padla manj kot dve minuti pred koncem, ko je Kapanen zadel za 4:3. Domači so tako preživeli nihanje znotraj tekme in kljub zapravljenemu vodstvu uspešno odprli serijo, Anaheim pa je pokazal, da Edmonton v tej seriji ne bo imel mirnega večera.  

Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kopitarjevi Kralji končnico začeli s porazom

Los Angeles Kings, za katere igra slovenski hokejist Anže Kopitar, so izgubili prvo tekmo končnice proti Colorado Avalanche.
20. 4. 2026 | 07:42
Preberite več
Šport  |  Drugo
Prva postaja Denver

Anže Kopitar in kralji v nedeljo takoj nad najboljše

Hokejisti Los Angeles Kings so izgubili zadnjo tekmo prvega dela sezone NHL v Calgaryju, v prvem krogu končnice pa bodo v nedeljo izvali Colorado.
17. 4. 2026 | 07:18
Preberite več
Šport  |  Drugo
Kanadska turneja kraljev

Stoječe ovacije za Anžeta Kopitarja tudi v deželi hokeja

Hokejisti Los Angeles Kings so na predzadnjem gostovanju izgubili po podaljšku v Vancouvru s 3:4. Kapetan je igral kar 22 minut in bil podajalec.
15. 4. 2026 | 08:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
NHL

Velika želja Anžeta Kopitarja je uresničena

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so si z zmago v Seattlu priigrali prestižni, izločilni del sezone. Kopitarjeva podaja za gol odločitve.
14. 4. 2026 | 07:37
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politika

Pirc Musar: Nihče ne uživa potrebne podpore za mandatarja

Iz kabineta predsednice so sporočili, da se bodo posvetovanja še nadaljevala, kdaj, pa bodo še sporočili.
20. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

»Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Obtožbe

Marta Kos se brani z veliko molka

Komisarka za širitev v evropskem parlamentu ni vsebinsko komentirala novih obtožb o sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije.
Peter Žerjavič 20. 4. 2026 | 19:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kaj v resnici določa ceno plina za gospodinjstva

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Zaposleni in umetna inteligenca

Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Šport  |  Tenis
OP Francije

Carlos Alcaraz razmišlja o tem, da bi prečrtal pariški pesek

Številka dve svetovnega tenisa in prejemnik nagrade Laureus Carlos Alcaraz je potrdil, da resno razmišlja o tem, da na OP Francije ne bi nastopil.
21. 4. 2026 | 07:56
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Jordan Martinook odločil tekmo, ki je ponudila prav vse

Flyers in Hurricanes so v prvem krogu končnice povedli z 2:0 v seriji, Edmonton pa je vendarle zgrabil prvo zmago.
21. 4. 2026 | 07:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Strelec se je ubil

V streljanju pri zgodovinskih piramidah v Mehiki umrla kanadska turistka

Šest je bilo ranjenih, še več poškodovanih med begom. Priča je povedala, da je moški začel streljati v zrak in na turiste, ki so se vzpenjali na piramido.
21. 4. 2026 | 07:29
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Zgodovinski Wemby kot Steph Curry, Jokiću so klecnila kolena (VIDEO)

Košarkarji Atlante so na drugi tekmi serije z NY Knicks pripravili presenečenje in po zaslugi CJ McColluma zmagali s 107:106. Nagrada za Wembanyamo.
21. 4. 2026 | 07:01
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kaj poslušata voditelja nove oddaje Obrni kovanec?

Oddaja je namenjena krepitvi finančne pismenosti, na sporedu je ob torkih ob 17.50 na TV SLO 1. Voditelja Nino Cijan, ki v studiu gosti strokovnjake, in Jureta Jamnika, ki na terenu raziskuje konkretne primere, smo vprašali, katero glasbo rada poslušata?
21. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Strelec se je ubil

V streljanju pri zgodovinskih piramidah v Mehiki umrla kanadska turistka

Šest je bilo ranjenih, še več poškodovanih med begom. Priča je povedala, da je moški začel streljati v zrak in na turiste, ki so se vzpenjali na piramido.
21. 4. 2026 | 07:29
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Zgodovinski Wemby kot Steph Curry, Jokiću so klecnila kolena (VIDEO)

Košarkarji Atlante so na drugi tekmi serije z NY Knicks pripravili presenečenje in po zaslugi CJ McColluma zmagali s 107:106. Nagrada za Wembanyamo.
21. 4. 2026 | 07:01
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kaj poslušata voditelja nove oddaje Obrni kovanec?

Oddaja je namenjena krepitvi finančne pismenosti, na sporedu je ob torkih ob 17.50 na TV SLO 1. Voditelja Nino Cijan, ki v studiu gosti strokovnjake, in Jureta Jamnika, ki na terenu raziskuje konkretne primere, smo vprašali, katero glasbo rada poslušata?
21. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
