Carolina že med elitno četverico sezone

Hokejisti Caroline Hurricanes so napredovali v finale vzhodne konference severnoameriške profesionalne lige NHL. Na četrti tekmi polfinala so po podaljšku s 3:2 premagali Philadelphio Flyers in serijo dobili z izidom 4:0 v zmagah. Carolina v končnici še nima poraza in je šele peta ekipa v zgodovini, ki je v končnici dobila osem tekem zapovrstjo.

Zadnji, ki so izločilne boje začeli z osmimi zmagami so bili leta 1985 Edmonton Oilers, takrat so zabeležili devet zaporednih zmag. V konferenčni finale se je uvrstila že lani, uspeh pa ponovila že tretjič v zadnjih štirih letih.

»Ekipa in njena kultura sta povsem drugačni kot lani, a nam je vseeno uspelo ponoviti uspeh. To ni nekaj običajnega, lahko smo ponosni na to. Prav vsak igralec je prispeval svoje. Današnja tekma v napadalnem smislu sicer ni bila najboljša, a smo si zmago zagotovili v obrambi,« je bil po tekmi dobre volje trener Caroline Rod Brind'Amour. Tekmo je v šesti minuti podaljška s svojim drugim golom na tekmi odločil Jackson Blake, med strelce se je spet vpisal tudi Logan Stankoven, gostujoči vratar Frederik Andersen ubranil le 15 strelov, kar potrjuje, kako dobro so gostje igrali v obrambi.

Kiril Kaprizov (v napadu) se je spet odrezal z učinkovito predstavo. FOTO: David Berding/AFP

Druga sobotna tekma je bila manj negotova. Minnesota je s 5:1 ugnala Colorado in zaostanek v seriji zahodne konference znižala na 1:2. Za mnoge je to presenečenje, saj je Colorado pred tem dobil šest zaporednih tekem končnice.

Tokrat pa ni našel orožja proti razpoloženemu Kirilu Kaprizovu, ki je bil stalna nevarnost za njihov gol, k zmagi je prispeval gol in dve podaji. Enak dosežek je v statistiko vpisal Brock Faber.

Vratar Jesper Wallstedt je imel sicer veliko dela, a ga je uspešno opravil, vknjižil je 34 obramb. Nathan MacKinnon je bil strelec gola za Colorado, sicer prvega nosilca konference.