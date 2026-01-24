  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Čas je za največjo tekmo v svetovnem pokalu v alpskem smučanju

    V Kitzbühelu je pred nami pravi spektakel, najboljši Slovenec Miha Hrobat ima dobro štartno številko 7. Glavna favorita bosta Švicarja.
    Miha Hrobat bo imel štartno številko 7 in bo napadal rezultat med deseterico. FOTO: Joe KlamarIAfp
    Galerija
    Miha Hrobat bo imel štartno številko 7 in bo napadal rezultat med deseterico. FOTO: Joe KlamarIAfp
    Matic Rupnik
    24. 1. 2026 | 07:53
    24. 1. 2026 | 08:08
    1:58
    Na legendarni progi Streif v Kitzbühelu je nastopil dan za najbolj legendarno ter prestižno tekmo v svetovnem pokalu za alpske smučarje. Na pokalu Hahnnenkamm bodo na delu najboljši smukači, med njimi tudi Slovenec Miha Hrobat, ki bo imel štartno številko 7 in bo napadal rezultat med deseterico. 

    V Kitzbühelu skoraj hudo padel, a se je neverjetno rešil (VIDEO)

    Hrobat je prvi trening končal na visokem osmem mestu, tudi na drugem pa je bil dobro na poti, a je na prečnem prehodu storil napako in izgubil nekaj sekund. V superveleslalomu ni smučal slabo, a sreča ni bila na njegovi strani, saj je na 30. mestu za petim mestom zaostal le dobrih šest desetink. Vseeno je pred tekmo dobro razpoložen, po včerajšnji tekmi je obljubil napad na moč, na žrebu štartnih številk pa je gledalce navdušil tudi s plesanjem polke.

    Legenda formule 1 Bernie Ecclestone (desno) nikdar ne zamudi tekmovanj v Kitzbühelu. Ob njem je predsednik Mednarodne smučarske zveze Johan Eliasch. FOTO: Barbara Gindl/AFP
    Legenda formule 1 Bernie Ecclestone (desno) nikdar ne zamudi tekmovanj v Kitzbühelu. Ob njem je predsednik Mednarodne smučarske zveze Johan Eliasch. FOTO: Barbara Gindl/AFP

    Glavni favoriti bodo tudi tokrat Švicarji. Včeraj sta se za zmago v boju stotink pomerila Marco Odermatt in Franjo von Allmen, Alexis Monney pa zaradi bolezni ni med glavnimi favoriti. Na superveleslalomu so bili hitri tudi avstrijci, Vincent Kriechmayer, Raphael Haaser in Stefan Babinsky so bili tik za izjemnima Švicarjema. 

    V krasni formi so tudi Italijani. Ob izjemni mešanici izkušenj in mladosti so včeraj navdušili Dominik Paris, Mattia Casse in Christof Innerhofer. Tekma se bo začela ob 11.30, na štartu pa bo poleg Hrobata s štartno številko 42 tudi Martin Čater. 

    Šport  |  Zimski športi
    Superveleslalom v Kitzbühelu

    Švicarski dvoboj odločile tri stotinke

    Marco Odermatt je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev, drugi je bil Franja von Allmena. Miha Hrobat je bil 30.
    23. 1. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Boj za kolajne

    Znani so slovenski potniki na olimpijske igre

    Olimpijski komite Slovenije je predstavil 37 slovenskih športnikov, ki so si priborili nastop na prihajajočih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini.
    Matic Rupnik 20. 1. 2026 | 15:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Kitzbühel

    Miha Hrobat napovedal boljše čase, Italija ima novega junaka

    Pred alpskimi smučarji je najbolj legendaren konec tedna v koledarju. V Kitzbühelu je program odprl trening moškega smuka. Miha Hrobat je nastopil zelo dobro.
    20. 1. 2026 | 15:24
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt vojaka

    V imenu resnice: iz filma morajo izbrisati tri imena

    Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser bodo morali plačati odškodnino, kolikšno, še ni odločeno.
    Aleksander Brudar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    Miha Hrobat alpsko smučanje superveleslalom Marco Odermatt Martin Čater svetovni pokal Dominik Paris svetovni pokal v alpskem smučanju smuk Kitzbühel

    Nedelo
    Intervju

    Polona Vetrih: Ne morem niti mimo Drame, preveč mi je hudo

    V teh dneh jo lahko ujamete v vlogi Florence Foster Jenkins, pevke brez posluha, a z veliko željo po nastopanju, v kateri je preprosto veličastna.
    Agata Rakovec Kurent 24. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Dnevi komedije

    Kljub času, ki ga živimo, je veliko razlogov za smeh

    V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo od 4. do 22. februarja 34. festival Dnevi komedije z bogatim, tokrat brezplačnim, spremljevalnim programom.
    Špela Kuralt 24. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Kitzbühel

    Čas je za največjo tekmo v svetovnem pokalu v alpskem smučanju

    V Kitzbühelu je pred nami pravi spektakel, najboljši Slovenec Miha Hrobat ima dobro štartno številko 7. Glavna favorita bosta Švicarja.
    Matic Rupnik 24. 1. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Poletne temperature

    Vročinski val v Avstraliji ustavil teniške igralce in kolesarje

    Čeprav se v Sloveniji te dni temperature spuščajo pod ledišče, pa imajo v Avstraliji težave z visokimi poletnimi temperaturami.
    24. 1. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spet težka noč v Kijevu, se bo danes v Adu Dabiju pokazalo več upanja za mir?

    Poročila o novih napadov prihajajo le nekaj ur po tem, ko so se v Združenih arabskih emirati zbrali pogajalci iz Kijeva, Moskve in Washingtona.
    24. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Kitzbühel

    Čas je za največjo tekmo v svetovnem pokalu v alpskem smučanju

    V Kitzbühelu je pred nami pravi spektakel, najboljši Slovenec Miha Hrobat ima dobro štartno številko 7. Glavna favorita bosta Švicarja.
    Matic Rupnik 24. 1. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Poletne temperature

    Vročinski val v Avstraliji ustavil teniške igralce in kolesarje

    Čeprav se v Sloveniji te dni temperature spuščajo pod ledišče, pa imajo v Avstraliji težave z visokimi poletnimi temperaturami.
    24. 1. 2026 | 07:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spet težka noč v Kijevu, se bo danes v Adu Dabiju pokazalo več upanja za mir?

    Poročila o novih napadov prihajajo le nekaj ur po tem, ko so se v Združenih arabskih emirati zbrali pogajalci iz Kijeva, Moskve in Washingtona.
    24. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
