Čas je za največjo tekmo v svetovnem pokalu v alpskem smučanju

Na legendarni progi Streif v Kitzbühelu je nastopil dan za najbolj legendarno ter prestižno tekmo v svetovnem pokalu za alpske smučarje. Na pokalu Hahnnenkamm bodo na delu najboljši smukači, med njimi tudi Slovenec Miha Hrobat, ki bo imel štartno številko 7 in bo napadal rezultat med deseterico.

Hrobat je prvi trening končal na visokem osmem mestu, tudi na drugem pa je bil dobro na poti, a je na prečnem prehodu storil napako in izgubil nekaj sekund. V superveleslalomu ni smučal slabo, a sreča ni bila na njegovi strani, saj je na 30. mestu za petim mestom zaostal le dobrih šest desetink. Vseeno je pred tekmo dobro razpoložen, po včerajšnji tekmi je obljubil napad na moč, na žrebu štartnih številk pa je gledalce navdušil tudi s plesanjem polke.

Legenda formule 1 Bernie Ecclestone (desno) nikdar ne zamudi tekmovanj v Kitzbühelu. Ob njem je predsednik Mednarodne smučarske zveze Johan Eliasch. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Glavni favoriti bodo tudi tokrat Švicarji. Včeraj sta se za zmago v boju stotink pomerila Marco Odermatt in Franjo von Allmen, Alexis Monney pa zaradi bolezni ni med glavnimi favoriti. Na superveleslalomu so bili hitri tudi avstrijci, Vincent Kriechmayer, Raphael Haaser in Stefan Babinsky so bili tik za izjemnima Švicarjema.

V krasni formi so tudi Italijani. Ob izjemni mešanici izkušenj in mladosti so včeraj navdušili Dominik Paris, Mattia Casse in Christof Innerhofer. Tekma se bo začela ob 11.30, na štartu pa bo poleg Hrobata s štartno številko 42 tudi Martin Čater.