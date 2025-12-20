Čast najboljše med slovenskimi deskarji pripadla Glorii

Gloria Kotnik je z uvrstitvijo v četrtfinale in osmim mestom na prvem paralelnem slalomu v Davosu poskrbela za najboljši slovenski dosežek sezone svetovnega pokala deskarjev na snegu. V izločilne boje se je uvrstil tudi Tim Mastnak, zasedel je 13. mesto, medtem ko je brez njih na 29. mestu v kvalifikacijah ostal Rok Marguč. Žan Košir ni nastopil.

Kotnik je imela na začetku tedna nekaj zdravstvenih težav, zato je nekoliko slabše nastopila v Carezzi, v Davosu pa je bilo že bolje.

Slovenka je v kvalifikacijah zabeležila 13. čas, nato pa v osmini finala pripravila presenečenje, za tri stotinke sekunde je bila hitrejša od ene najboljših slalomistk zadnjega desetletja, Švicarke Julie Zogg.

Vse do zadnjih vrat ji je šlo dobro tudi v četrtfinalnem obračunu proti prijateljici, prav tako mami, Ukrajinki Annamariji Danča, a je bila tekmica na koncu za malo hitrejša, premagala jo je za osem stotink sekunde.

Danča je nato zasedla četrto mesto, mali finale je izgubila proti Japonki Cubaki Miki, v velikem finalu pa je bila Italijanka Elisa Caffont boljša od 22-letne Čehinje Zuzane Maderove, najhitrejše kvalifikacijah, in se veselila svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Ta bi bila prva tudi za Čehinjo.

Mastnak je v kvalifikacijah dosegel 12. čas, nato pa izgubil že svoj prvi dvoboj. Za 17 stotink sekunde ga je premagal Avstrijec Christoph Karner.

Ta je nato izgubil že naslednji dvoboj, premagal ga je Švicar Dario Caviezel, ki je nato zasedel četrto mesto, v malem finalu ga je ugnal Italijan Aaron March. Avstrija pa se je vseeno veselila zmage, v odločilnem obračunu je bil Arvid Auner boljši od Italijana Gabriela Messnerja.

To je bila zadnja tekma koledarskega leta, naslednja bo spet v Švici, 10. januarja se bodo tekmovalci merili v Scuolu, na sporedu bo paralelni veleslalom.