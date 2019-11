Čatra na progi ustavile košute, zdaj na polno

Danes bo v Kanadi moški smuk, jutri superveleslalom.

Ženska karavana je v ZDA, merila se bo v tehničnih disciplinah.

Martin Čater, v minuli zimi najboljši slovenski smukač, se vrača po poškodbi.

Napredek tehnično in mentalno

Shiffrinova po nov mejnik

Med slovenskimi smučarkami je v sezono najboljše štartala Tina Robnik. Na uvodnem veleslalomu v Söldnu je bila enajsta. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Sveža smučarska upokojenkaje predstavila film o uspešni karieri, norveška tekmovalkasi je ob vračanju po poškodbi spet strgala vez v istem kolenu, dvakratna svetovna prvakinjaje končala zadnje priprave pred štartom v sezono, na katerih je presegla pričakovanja, treningv Kanadi, kjer so se te dni temperature spustile pod -20 stopinj Celzija, so prekinile košute na progi. Takšen je odgovor na vprašanje, kaj je ta teden novega v karavani alpskega smučanja.Sezona za svetovni pokal se nadaljuje z moško smukaško uverturo, na kateri se bodo danes v Lake Louise predstavili štirje slovenski tekmovalci: Čater,in. Na jutrišnjem superveleslalomu (obe tekmi bosta ob 20.15) se jim bo pridružil še. Vrsta odgovornega trenerja za hitre discipline v reprezentanci Petra Pena, ki jo je v pripravljalnem obdobju okrepil nekdanji trener Štuhčeve, je zadnje treninge opravila v Nakiski in Panorami.»Priprave so bile dobre in umirjene, tudi časa za regeneracijo je bilo dovolj,« je povedal Pen, ki je letos zaradi slabih razmer v Čilu z ekipo izpustil osrednji trening v pripravljalnem obdobju na južni polobli, vadili so na evropskih ledenikih. Na zadnjih treningih v Kanadi pa so dobili tudi primerjavo, kam približno sodijo. »V Nakiski smo vadili s Kanadčani in drugo avstrijsko ekipo, v Panorami s Švicarji in Francozi. Prva pregledna tekma FIS je potrdila dobro pripravljenost v superveleslalomu,« je tretje mesto Čatra in četrto Klineta omenil Pen, zadovoljen, ker jih je na tekmovališču v Lake Louise pričakalo mrzlo vreme in dobro pripravljena proga. Zaželel pa si je, da bi bila podlaga na dan tekme težja.V karavano se po poškodbi kolena na februarskem svetovnem prvenstvu vrača Čater, 30. najboljši smukač sveta, v slovenski vrsti najvišje uvrščen na štartni lestvici WCSL v tej disciplini. »Koleno se dobro odziva, kakšen dan čutim bolečine, ampak večinoma smučam nemoteno,« je povedal 26-letnik, ki so ga med treningom v Nakiski presenetile košute, ki so prečkale smučišče. »Tu pa tam se sprehajajo po kakšni progi,« je razkril, da smukačev niso prvič obiskale na treningu.Resda ni tekmoval od februarja, a imel je dovolj časa za priprave po poškodbi. Sestavni del treningov so bila tudi testiranja. »Oprema ostaja ista, manjše spremembe so le v superveleslalomu. Izbral sem nov, izboljšan model lanskih smuči. Sicer pa mislim, da sem letos napredoval tako tehnično kot tudi mentalno. Če vse to prenesem na tekmo, bo rezultat zelo zadovoljiv. Nikoli pa na uvodnih tekmah ne veš, kako se bo razpletalo,« je sporočil iz Lake Louise, kjer je v preteklosti največ uspeha žela norveška vrsta s sedmimi zaporednimi zmagami v superveleslalomu: štirikrat je slavil, trikrat. Svindal ima tudi največ vzponov na najvišjo stopničko na tem prizorišču, dvakrat v smuku, šestkrat v superveleslalomu.Medtem ko bo treba na premiero sezone najboljše slovenske smučarke Štuhčeve počakati do petka, pa se bodo njene kolegice iz tehničnih disciplin te dni dokazovale v Killingtonu: danes v veleslalomu zin, jutri v slalomu s Hrovatovo, Bucikovo inV karavano se po zdravstvenih težavah vrača zmagovalka uvodnega veleslaloma sezone v Söldnu, prva zvezdnicapa bo napadla nov mejnik – po številu zmag jo odna 2. mestu večne lestvice loči le še ena.