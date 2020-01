Doza samozavesti za Čatra pred najdaljšim smukom na svetu

Takole se je premierne zmage v kombinaciji veselil smukač Matthias Mayer. FOTO: AFP

Koštomaj pohvalil pristop

Slovenska četverica v Sestrieru

Žensko karavano mesec dni loči od tekem za zlato lisico, zadnja postaja v tehničnih disciplinah pred zborom na Mariborskem Pohorju pa je ta konec tedna Sestriere, kjer so smučarke nazadnje tekmovale pred tremi sezonami. Jutri se bodo merile v veleslalomu (ob 11. in 14. uri), danes še v paralelni različici discipline. Na štartu bo slovenska četverica Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Maruša Ferk.



Vsako vračanje v svetovno konkurenco po poškodbi je v vrhunskem športu zahteven zalogaj. Nič drugače ni v alpskem smučanju. Smukač, ki si je pred enim letom strgal sprednjo križno vez v kolenu, počil pa mu je še meniskus, si je po tihem želel, da bi se rezultati kazali hitreje. Na današnji kombinaciji v Wengnu, kjer vselej dobro nastopa, mu je 6. mesto vendarle prineslo samozavest, ki bo pomembna za nadaljevanje sezone, v kateri se ekipa za hitre discipline doslej ni znašla.Čater je svoje prve točke v karieri osvojil prav v Wengnu (2013/14) in jih odtlej redno osvajal na vsaki tekmi na tem prestižnem švicarskem prizorišču s pravljično kuliso. Danes je wengenski konec tedna odprl s šestim časom kombinacijskega smuka in osmim slaloma, kar mu je v končnem rezultatu prineslo izenačitev svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu. »S slalomom nisem bil povsem zadovoljen, ponavadi pokažem na treningu boljše predstave,« je sporočil iz Švice in poudaril, da ima še rezervo, kar velja tudi za smuk. »Upam, da mi bo ta rezultat dal samozavest, ki se bo odražala tudi v drugih disciplinah. Sledi nova tekma, nov dan in nova priprava,« je dejal pred najdaljšim smukom na svetu, ki bo danes na sporedu ob 12.30.Začetek sezone ni bil takšen, kakršnega si je želel, tudi koleno še ni povsem v redu. »Sprva se je odzivalo odlično. S težkimi tereni pa so se pokazale posledice. Po tekmah se pogosto vname in boli, kar rešujemo z rednimi terapijami, kdaj pa je treba vzeti tudi kakšno protibolečinsko tableto. Včasih je zjutraj res težko, komaj stopim na smučko, po enem spustu ali dveh pa se ogreje in je stanje boljše,« je komentiral stanje najboljši slovenski smukač zadnjih dveh sezon.Poleg Čatra sta točke na drugi kombinaciji sezone osvojila šena 21. mestu inna 27., svetovni podprvakinpa sta po napaki v slalomu odstopila. Novi odgovorni trener v ekipi, ki je zamenjal, je bil zadovoljen predvsem s Čatrovim izkupičkom. »Super rezultat, smučanje in pristop. Z več sproščenosti v slalomu bi bila uvrstitev še višja. Vsekakor pa je to spodbuda za ves naš tabor. Obetavni so bili tudi treningi, fantje so rahlo bolj samozavestni, bolj si upajo dirkati,« je razpoloženje v slovenski smukaški vrsti, ki ji v tej sezoni ne gre, opisal nekdanji trener, ki je z Mariborčanko osvojil vse njene uspehe. Za Koštomaja je bila wengenska kombinacija prva tekma v vlogi glavnega trenerja moške ekipe za hitre discipline.Tekmo je sicer dobil Avstrijecpred Francozomain. Mayer je slavil premierno zmago v tej disciplini: »V kombinaciji sem poskušal večkrat, bil tudi med najboljšo deseterico, vendar nikoli na stopničkah. Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj zmagal v tej disciplini,« je povedal ob sedmem slavju v svetovnem pokalu. Danes bo med najnevarnejšimi na smukaški tekmi. Jutri bo na sporedu še slalom, Hadalinu se bo na štartu pridružil prvi veleslalomist sveta