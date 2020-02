Cene je na Finsko odpotoval s prav posebnim ciljem (VIDEO)

Če ne dobiš priložnosti, se ne moreš izboljšati

Cene Prevc v skupni razvrstitvi za svetovni pokal ta čas drži 32. mesto.

V Lahtiju bodo danes izvedli odpadlo tekmo iz Kuusama, v nedeljo pa jubilejno 1000. v svetovnem pokalu.

Med elito bo danes ognjeni krst prestal 18-letni Finec Mico Ahonen, sin legendarnega Janneja Ahonena.

Gledalci v ZDA zakurijo žar in pripravijo cel žur

Ljubljana –po koncu prejšnje sezone ni bil več član nobene (slovenske) reprezentance v smučarskih skokih. Nekateri so ga že odpisali, toda 23-letni član kranjskega Triglava se je po trdem delu v pripravljalnem obdobju v svoji in klubski režiji vrnil med svetovno elito in s svojimi dosedanjimi nastopi v tej zimi presenetil vse po vrsti.Odkar si je Cene sredi 68. novoletne turneje spet prislužil nastop na najvišji ravni, bolj ali manj redno osvaja točke za svetovni pokal. V letošnjih enajstih nastopih je le trikrat ostal praznih rok, zato je bilo njegovo nezadovoljstvo – ko ga strokovno vodstvo z glavnim trenerjemna čelu ni uvrstilo v ekipo za Willingen in polete v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu – povsem razumljivo.»Ko sem izvedel, da ne grem v Willingen in na Kulm, seveda nisem bil vesel. Vsak si namreč želi tekmovati na najvišji ravni. A tako so se pač odločili na podlagi statistike iz preteklih let, po kateri nisem ravno idealen letalec. Sicer je prav to tisto, kar me pri mojem skakanju tudi najbolj jezi, toda ... Dejstvo je, da lahko svoje letalske sposobnosti razvijaš predvsem s treningom na večjih skakalnicah oziroma letalnicah. In če teh priložnosti ne dobiš, se seveda v tem tudi ne moreš izboljšati,« je razmišljal 23-letni skakalec iz Dolenje vasi v Selški dolini in v isti sapi pristavil, da edinkrat, ko je tekmoval v Willingenu (2017), tam nikakor ni bil slab. Na koncu koncev je imel tedaj v kvalifikacijah tretji dosežek, na ekipni preizkušnji je prispeval svoj delež k četrtemu mestu Slovenije, na posamični tekmi pa se je prebil med najboljšo trideseterico.»A sem bil nato vseeno vesel, da so vsi trije, torejin, dokazali, da so si prav tako zaslužili nastop v Willingenu in na Kulmu,« je poudaril Cene, ki se je minuli konec tedna vrnil v udarno slovensko ekipo ter v Rasnovu z 21. in 15. mestom, s katerim je izenačil svojo najboljšo letošnjo uvrstitev, dvakrat skočil do točk za svetovni pokal. V skupnem seštevku zdaj z 92 točkami zaseda 32. mesto.»V Romuniji sem bil zadovoljen tako z uvrstitvama kot s skoki, ki so bili res na visoki ravni, vendar pa verjamem, da sem sposoben skakati še bolje,« je ocenil srednji od bratov Prevc, ki so ga vmes poslali na preizkušnje za celinski pokal v Brotterodeju (4. in 4.) in Iron Mountainu (14. in 4.).»Ameriške tekme so zgodba zase. Na njih družine in večje skupine ljubiteljev skokov zakupijo določen prostor ob izteku, kjer si zakurijo žar in pripravijo cel žur. Vse skupaj je veliko bolj sproščeno. Kaj takšnega pogrešam tudi v Evropi,« je poudaril študent drugega letnika elektrotehnike, ki tudi tako vetrovnih preizkušenj kot v ZDA še ni doživel. Čeprav je pihalo celo s hitrostjo več kot 4 m/s, so prireditelji brez večjih zadržkov izpeljali tekmovanje »2. svetovne lige«.Za ravno tako pogosto vetrovni Lahti, kjer bosta danes (17.30) in v nedeljo (15.30) dve posamični tekmi za svetovni pokal, v soboto (16) pa bo tam na sporedu ekipna preizkušnja, ima prav poseben cilj. »Želim si skakati tako, da me bodo s težkim srcem poslali domov,« je še dejal Cene, ki so mu sicer že sporočili, da ne bo v slovenski ekipi za norveško turnejo Raw Air, na katero bodo ob njegovih bratihinnato iz Finske odpotovali še Žiga Jelar,, Anže Semenič in