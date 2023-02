Cene Prevc se preizkuša tudi v vinarstvu

Vinska klet Metlika je ob dnevu otvoritve 16. mednarodnega sejma okusov GASTexpo predstavila novo pridobitev iz njihove kleti – posebno polnitev modre frankinje, ki so jo ustvarili skupaj z nekdanjim smučarskim skakalcem, olimpijskim podprvakom Cenetom Prevcem. Rezultat sodelovanja Ceneta Prevca in Vinske kleti Metlika, ki je največja klet v Beli krajini s 114-letno tradicijo, je modra frankinja Cene Prevc s popolnoma samosvojim, edinstvenim slogom. Namenjena je tistim, ki ne izberejo vsake, temveč predvsem izbrane buteljke vina, so zapisali pri Vinski kleti Metlika.

»Cene je ljubitelj rdečih vin, ki jih najraje uživa v prijetni družbi z izvrstno hrano. Ob pokušanju vin v metliški kleti je bil najbolj navdušen nad elegantno, očarljivo, vrhunsko modro frankinjo in tako se je rodila ideja o modri frankinji Cene Prevc. Veseli in ponosni smo, da je izbral ravno modro frankinjo, ki je slovenska avtohtona sorta in v Beli krajini dosega izjemno kakovost,« so še zapisali.

Olimpijski podprvak na moštveni tekmi iz Pekinga 2022, ki je pred časom končal kariero skakalca, je pozdravil sodelovanje. »Do sedaj sem bil njihov občasen kupec, sedaj pa imamo skupno vizijo. V športu mi je bila osebna rast, biti danes boljši od sebe kot sem bil dan prej, glavno gonilo. Verjamem, da je to osnova za uspeh na kateremkoli področju,« je dejal Prevc.

Nekdanji smučar skakalec je tudi ljubitelj žlahtne kapljice. FOTO: Dejan Javornik

Ni bila lahka ideja

»K temu stremijo tudi vsi tukaj poleg mene. Del vizije izboljšanja sem postal tudi jaz. Ponuditi smo želeli nekaj več, posebnega, izbranega. Nisem jim dal lahke naloge pri ideji, s katero želimo peljati skupaj moje ime in ime Vinske kleti Metlika. Pri izbranih trtah smo se našli. Modra frankinja iz izbranih trt je buteljka, na katero sem z veseljem dodal svoj podpis,« je dodal nekdanji skakalec.

Vino je pridelano iz skrbno izbranih trt modre frankinje, ki rastejo na s soncem obsijani legi v Vidošičih okoli znamenite cerkvice sv. Ane. Dvoletno zorenje vina v hrastovih sodih podarja frankinji prefinjen in bogat karakter.