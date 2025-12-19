Češki blisk Jan Zabystran priletel kot strela in šokiral najboljšega na svetu

Zmagovalec tretjega superveleslaloma v tej sezoni svetovnega pokala je senzacionalni Jan Zabystran. S startno številko 29 je 27-letni Čeh, ki se doslej sploh še ni uvrstil med deset najboljših v katerikoli drugi disciplini, je na znameniti smukaški progi Saslong v Val Gardeni kot strela smučal in v cilj »priletel« z 22 stotinkami sekunde prednosti pred prvim favoritom Švicarjem Marcom Odermattom.

Češki smučar iz mesteca Kadan je izkoristil boljše vremenske razmere in v spodnjem delu nadoknadil 10 stotink zaostanka na zadnjem vmesnem času. Postal je prvi Čeh z zmago v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Na tretje mesto se je uvrstil Italijan Giovanni Franzoni.

Od slovenski smučarjev je bil najhitrejši Miha Hrobat. Z zaostankom 1,36 sekunde je osovjil 28. mesto. Nejc Naraločnik je bil 36 (+1,76), Martin Čater pa je odstopil.

Hrobat je bil zelo hiter v zgornjem delu, imel je celo drugi najboljši čas drugega odseka. a ni bil zanesljiv povsem do cilja. Kot je dejal, ni imel pravega oprijema, primerila se mu je tudi napaka. Kranjčanu je zaostanek 1,36 sekunde prinesel tri točke za seštevek svetovnega pokala. Na prvem smuku v četrtek je bil 29.

Miha Hrobat je hitro začel, potem pa ga je upočasnila tudi snežna podlaga. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

»V zgornjem delu je bilo danes v primerjavi z včerajšnjim smukom zelo dobro, potem pa se je spremenila snežna podlaga in enostavno nisem imel nobenega oprijema,« je imel po tekmi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije mešane občutke Hrobat.

»Zdaj me čaka analiza s serviserjem, kaj se je zgodilo, ker je bilo, kot da ne bi imel robnika na smučeh, zato sem 'borbal', kako bom sploh prišel do cilja s čim manj težavami, žal je bila napaka, nisem mogel ostati v liniji. Je, kar je,« je zmajeval z glavo Hrobat.

»Sem sposoben veliko več, upam, da mi bo oprema jutri bolj služila, ni konec sveta zaradi dveh slabih rezultatov, ne bom obupal,« je še povedal.