Cilj je jasen: vrniti Slovenijo na olimpijski led

Če bi navadnega smrtnika vprašali, na kaj bi pomislil ob omembi mesta Milano, lombardijske metropole na italijanskem severozahodu, bi zelo redki povezali to mesto s hokejsko igro. Odgovori bi si sledili na temo mode, opere, seveda tudi nogomet s slovitima črno-modrim Interjem ter rdeče-črnim Milanom, tudi kulinarika mesta bi marsikomu privabila misli, saj naj bi znameniti dunajski zrezek pravzaprav prišel iz Milana, rumena rižota z žafranom pa je sploh prva mestna znamenitost na krožniku. Toda olimpijska zgodba v teh dneh pelje vsaj del mesta po svoje in tako je zdaj v Milanu do vključno prihajajoče nedelje doma tudi vrhunski hokej. Žal brez slovenske reprezentance

Ta je doslej dvakrat nastopila na prestižnem olimpijskem turnirju, predvsem mi v spominu ostaja premiera ob Črnem morju, leta 2014 v Sočiju. Takrat so namreč nazadnje pred letošnjo vrnitvijo v Italijo nastopili asi iz NHL, prav zaradi olimpijskih iger so takrat to najmočnejše klubsko tekmovanje na ledu prekinili in omogočili igralcem iz pisane palete hokejskih dežel prihod k veliki olimpijski druščini. Tako je bil pod žarometi dveh lednih aren v Sočiju tudi Anže Kopitar, ob njem je bil pozornosti deležen tudi Jan Muršak, ki je prav v tisti zimi prestopil iz Habarovska k CSKA v Moskvo. In ta klub ima na vsej ruski športni sceni posebno mesto.