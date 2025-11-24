Cilj so tudi olimpijske stopničke

Potem ko so v novo sezono svetovnega pokala vstopili alpski smučarji in skakalci, se bo ob koncu tedna dvignil zastor tudi za biatlonsko karavano. Prizorišče prve tekme bo Östersund na Švedskem, slovenske barve bodo tam branili Jakov Fak, Lovro Planko, Toni Vidmar, Miha Dovžan, Matic Bradeško, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Živa Klemenčič in Lena Repinc.

»Poglavitni cilj nove zime bo uvrstitev tako moške ekipe kot ženske med najboljših 10 v pokalu narodov, ker bi tako obdržali sedanje število petih fantov in štirih deklet na tekmah svetovnega pokala. Sicer pa so v obeh konkurencah naš cilj stopničke tako na običajnih tekmah sezone kot tudi na olimpijskih igrah,« je na predstavitveni novinarski konferenci izbrane vrste poudaril vodja panoge Tomas Globočnik.

Tako kot tekmovalci je zadovoljen, da bo olimpijski biatlonski spored na dobro znanem prizorišču v Anterselvi, kjer je slovenska reprezentanca v preteklosti beležila odmevne dosežke, obenem pa se je v tej dolini na Južnem Tirolskem pogosto pripravljala za velika tekmovanja.