Cilje je, da postanem prvi deskar s štirimi olimpijskimi kolajnami

Ve, zakaj je šlo narobe

Reprezentanca ni enotna

- Za slovenskimi deskarji na snegu je ena najslabših sezon. Končali so jo brez uvrstitve na zmagovalni oder, svetovni podprvakinsta sicer imela nekaj solidnih uvrstitev, medtem ko sta najizkušenejšain dobitnik treh olimpijskih kolajnrazočarala.Medtem ko so se pri Marguču poznale zdravstvene težave s konca lanske sezone, zaradi katerih je v pripravljalnem obdobju imel nekaj izpada treninga, pa Košir takih opravičil nima.»Skozi sezono sem bil zdrav, telo je zdržalo. Sezona me ni izmučila, a pravih rezultatov ni bilo. Seveda sem razočaran, ker sem v sezono veliko investiral. Med sezono sem nekajkrat pomislil, a ima sploh še smisel tekmovati. Vedno sem govoril, da se ne bo več šel tega, če se bom uvrščal na stopničke. A nekaj stvari me je vendarle gnalo naprej, da sem požrl svoje besede, kot na primer dosežek v Pjongčangu, ko sem v kvalifikacijah na eni progi dosegel najboljši čas,« ne bo imel najboljših spominov na sezono Košir, ki bo 11. aprila dopolnil 36 let.Tržičan je imel zadnje dneve, ko se mora držati doma, veliko časa. To ga nikakor ne moti, meni, da bi bilo nič drugače, če bi bile razmere običajne.»Ohranjam telesno pripravljenost, ker sem povsem blizu gozda grem na kolo ali tečem. Imam čas za družino, pa tudi za analizo sezone. Analiza je v bistvu že končana, prepričan sem, da vem, kaj je šlo narobe, prepričan sem, da sem se letos tudi kaj naučil,« je svoje prepričanje izrazil Gorenjec.V sezono je vstopil z občutkom, da je odlično pripravljen. Priprave v Argentini in na Finskem, v obeh državah je treniral prvič, naj bi povsem uspele, a zdaj razmišlja nekoliko drugače.»Obe smučišči v teh državah sta na nizki nadmorski višini in se da storiti precej več kot na ledenikih. Tja sem šel, da bi napredoval na mehkih progah ter v slabih razmerah. Mislim, da mi je to uspelo, a letošnje tekme so bile v glavnem v sončnem vremenu in trdih progah, kar bi mi sicer moralo ustrezati. A na takih progah sem nazadoval, v prvi vrsti zaradi opreme. Od leta 2012 do 2015 sem jaz edini imel švicarsko desko Oxess, a pozneje jo je začela uporabljati večina najboljših in v podjetju niso imeli več časa, da se mi pri njeni pripravi povsem posvetijo. Nove mi niso ustrezale, poskušal sem uporabiti stare, a sem jih obrabil,« je glavni razlog za slabo sezono našel Košir.A meni, da ni bil edini. »V Argentino in na Finsko bi še šel, a ne več sam, kot sem lani. Bil sem prepuščen samemu sebi, ob sebi bi moral imeti ekipo. A je tako kot večji del sezone nisem imel. Naša reprezentanca ni enotna. Nikogar sicer ne obtožujem, imamo različen značaj, a se težko kaj dogovorimo. Na primer, preostali trije bi vadili le na dveh krajih, jaz bi šel še kam drugam. A ker zmaga večina in ker imamo demokracijo, ostanemo tam, kjer oni hočejo. V prihodnosti moram najti tujo ekipo, s katero bom bolje sodeloval, nekaj pogovorov sem že imel,« je drugi razlog za slabše rezultate meni slovenski olimpijski junak, ki je že začel reševati tudi težave z opremo.»Malo sem udaril po mizi in jim zagrozil, da bom zamenjal proizvajalca deske. Zaleglo je, dogovorili smo se, da se mi bodo spet bolj posvetili in obljube držijo. Trenutno se sicer zatika zaradi zaprtja mej, a upam, da se bo položaj v zvezi s koronavirusom umiril in da bom junija lahko šel opremo testirat na sneg,« je dejal deskar, ki se že spogleduje s svojimi četrtimi olimpijskimi igrami.»V glavi sem že pred časom razčistil, da si želim nastopiti v Pekingu. Letos sem dobil potrditev, da moja leta ne bodo predstavljala ovire. Roland Fischnaller, Andreas Prommegger, ki sta bila letos najboljša, Italijan je zmagal v seštevku svetovnega pokala, sta toliko stara, kot bom jaz na igrah. Moram rešiti omenjene težave, pa sem lahko spet povsem na vrhu. Imam jasen cilj, želim postati prvi deskar, ki je na olimpijadah osvojil štiri kolajne,« ciljev, ki si jih je zadal ob podaljšanju kariere, ne zmanjšuje Košir.Da bo ob gospodarski krizi ostal brez pomoči sponzorjev, se ne boji: »Imam take sponzorje, ki jih kriza ne bo dotolkla. Sem povsem miren, ob meni so bili tudi, ko zaradi poškodbe sploh nisem tekmoval. Zadali smo si skupen cilj, poskušali ga bomo uresničiti. V vseh pogledih sem velik optimist. Tudi v pogledu koronavirusa, s katerim smo se deskarji spopadli že februarja, na tekmi v Južni Koreji. Na zadnjih tekmah zaradi tega ni bilo prijetno tekmovati.«