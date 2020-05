Človek močan, kot je močna najšibkejša mišica

Ljubljana

Pod Margučevim vodstvom

Slabe razmere

Celjan naslova svetovnega podprvaka in srebrno odličje ne kani kar tako prepustiti tekmecem, zanj se bodo morali trdo potruditi. FOTO: Roman Šipić

3

zmage v svetovnem pokalu ima 29-letni Tim Mastnak, tudi svetovni podprvak

Skrivnostni vrt

- Trije slovenski deskarski mušketirji in ena mušketirka v pretekli sezoni, kaotični zaradi razmer, niso na svetovnih smučiščih premagovali konkurence kot običajno. Zima je izvrgla uvrstitve brez zmagovalnih stopničk, a kakovost in optimizem sta porok, da bo po koncu zdravstvene krize krivulja pričakovano švignila kvišku., član Fantastičnih štirih – če jih imenujemo po filmu –, pa je po sezoni zaradi pandemije seveda imel poseben ritem življenja in dejavnosti. »Doma v Celju sem bil v obdobju karantene, tako in tako je bil po sezoni čas počitka. Ohranjal sem telesno pripravljenost, a nisem šel na polno, spočil sem si tudi glavo.Užival sem v športu, če sem šel za nekaj ur na kolo ali tekel po hribih, je bilo to dobro za kondicijo in tudi glavo. Dvakrat do trikrat na teden sem vadil z utežmi, čisto po občutku,« za uvod pove Mastnak. Od danes, ko so se sprostili ukrepi, bo dvig akcije.»Pri telesni pripravi bo šlo na polno. Vsako leto maja začnem temeljno pripravo na atletskem štadionu Kladivarja, že deveto leto s kondicijskim trenerjem, sorodnikom rokometne družine Marguč. Program priprav je raznolik in naporen, držim se načela, da je človek močan, kot je močna njegova najšibkejša mišica. Vadil bom do sredine julija, potem pa si bom privoščil tri tedne premora in odšel na morje, predvsem kajtat,« doda.A za zimskega športnika je temeljna prvina seveda druga. »Na sneg kanim enkrat ali dvakrat že ta mesec, takoj ko bo možno, preizkusil bi rad tudi opremo. Avtodom imam pripravljen, tako da mi zaradi tega ni treba načrtovati vnaprej. Glede snega bo to verjetno kakšen avstrijski ledenik,« ima kljub aktualnim temperaturam že ledena pričakovanja.Kakor že omenjeno, stopničk v svetovnem pokalu v sezoni 2019/20 ni bilo, Mastnakov najboljši izkupiček sta dve peti mesti v švicarskem Scuolu (paralelni veleslalom) in Piancavallu (vzporedni slalom). »Od borderjev javnost, pa tudi mi sami, vsako leto veliko pričakuje. Po takšni sezoni je težko kaj pametnega reči, tudi razmere za trening niso bile najboljše. Že večje reprezentance so imele s tem težave, kaj šele mi, manjša.Pred časom sem pregledal poročila, denimo, do prve tekme svetovnega pokala sem imel le tri, štiri kakovostne treninge. To je seveda bistveno premalo. A za vse je bilo približno enako,« meni.»Pri deski sami nisem spreminjal nastavitev, a vožnje niso bile prave. Posledično mi je padla samozavest. V Carezzi sem bil denimo najboljši v kvalifikacijah, nato pa je zaradi razrite proge tekma odpadla. Pred uvodno preizkušnjo v Banojah sem tudi zbolel. Če je že sezona bila takšna, kot je bila, je bolje, da se je to zgodilo zdaj.Januar sicer z dvema petima mestoma niti ni bil tako slab, a to ni bilo tisto, kar sem pričakoval,« pojasni Tim, ki ima tri zmage v svetovnem pokalu, je tudi svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu iz leta 2019 v Park Cityju.Naslednje leto pa je februarja SP na Kitajskem, v Secret Gardnu (Skrivnostnem vrtu). Tam naj bi alpinski deskarji tudi tekmovali na olimpijskih igrah leta 2022. »Počakati je treba, kakšno bo stanje zaradi pandemije.Prezgodaj je še reči, ali bo SP res na Kitajskem. V Secret Gardnu sem lani zmagal, ni pa še povsem, ali bodo tam tudi olimpijska tekmovanja. Eni pravijo, da bodo, drugi ne, da bodo tekme na sosednjem hribu, da ne bi prevečkrat prevozili iste proge.«Odpoved SP v poletih v Planici je načela finance Smučarske zveze Slovenije, deskarji pa se že tako ali tako vsako leto bojujejo za svoj denar. »Upam, da v naši panogi ne bo krpanja lukenj. A verjetno bo tudi nas to doletelo, glede na status pa sredstva pridejo tudi od Fundacije za šport.A vseeno upam, da nas ne bo prizadelo, tako in tako imamo nizek proračun. Srečo imam, da imam osebne pokrovitelje, sodelujemo dolgoročneje,« je sklenil Tim Mastnak.