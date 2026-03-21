Colorado Avalanche kot prvi do 100 točk in do vstopnice za končnico

Za hokejisti ekipe Colorado Avalanche je poseben večer v severnoameriški ligi NHL. Na gostovanju v United Centru v Chicagu so premagali s 4:1 domačo zasedbo Blackhawks, osvojili mejnik 100 točk ter postali prva ekipa v rednem delu sezone, ki si je zagotovila mesto v končnici ter boj za četrti Stanleyjev pokal v zgodovini, prvega po letu 2022.

Martin Nečas je dosegel gol in dve podaji, Nathan MacKinnon pa tri podaje za Avalanche. Zasedba iz Kolorada je potrebovala natanko eno točko za preboj v odločilni del sezone. Valerij Ničuškin je dosegel gol in podajo, Mackenzie Blackwood pa je zbral 19 obramb.

Colorado, ki v centralni diviziji vodi pred Dallas Stars s štirimi točkami prednosti, je postal tudi prva ekipa z osvojenimi 100 točkami v sezoni, ta izkupiček pa je dosegel že peto sezono zaporedoma.

»To je dober začetek,« je dejal trener Avalanche Jared Bednar. »Veseli smo. Mislim, všeč nam je, kar počnemo trenutno. Seveda so v sezoni vzponi in padci, ampak do te točke sezone smo se postavili v dober položaj. Dobro se počutimo glede načina, kako igramo. Uvrstitev v končnico je prvi korak do cilja, in precej smo zadovoljni s tem, da smo osvojili 100 točk in da je pred nami še kar precej sezone.«

Častni zadetek za Chicago je dosegel Wyatt Kaise, domači vratar Arvid Soderblom je imel ogromno dela, saj je zbral kar 45 obramb.

Medtem ko Colorado kraljuje na zahodu, pa je na vrhu vzhodne konference kolektiv iz Severne Karoline Hurricanes. Aleksander Nikišin je v 41 sekundah podaljška dosegel gol in s tem v Scotiabank Areni Carolini zagotovil zmago s 4:3 proti Toronto Maple Leafs.