Črva in z njim vse Slovence je ustavila bolezen

Italijani v prvi postavi so zmagovalci domače štafetne tekme za svetovni pokal smučarskih tekačev v Dobbiacu. Na razdalji 4 x 7,5 km je bila druga Švedska z 0,6 sekunde zaostanka, tretja pa z istim časom prva zasedba Norveške. Slovencev zaradi bolezni Vilija Črva ni bilo na štartu.

Zmagovalno italijansko zasedbo so tokrat zastopali Dietmar Nöckler, Francesco De Fabiani, Simone Dapra in Federico Pellegrino. Slednji je bil najzaslužnejši za zmago. V ciljnem šprintu prvih štirih se je prvi pognal iz skupine. Tempo in vodstvo je zadržal vse do konca in razveselil domače navijače.

Po ogledu fotofiniša je na koncu drugo mesto Švedski priboril Edvin Anger pred prvo ekipo Norveške, za katero je kot zadnji tekel Harald Østberg Amundsen. Norveška druga postava (+1,4) je zasedla četrto mesto.

Med 16 ekipami je bila na štartu predvidena tudi slovenska štafeta v zasedbi Miha Šimenc, Miha Ličef, Izidor Karničar in Vili Črv, a zaradi bolezni slednjega ni nastopila. Štafetna teka na 4 x 7,5 km sta bili zadnji preizkušnji v svetovnem pokalu pred svetovnim prvenstvom v Planici.

V ženski konkurenci je zmagala prvo zasedba Norvežank (Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvaa, Ingvild Flugstad Østberg in Silje Theodorsen). Po diskvalifikaciji Nemčije je bila na koncu druga Švedska I (+26,7), tretje pa so bile ZDA I (+26,9). Slovenk ni bilo na štartu.