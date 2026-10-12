Manj kot dve leti po hudem padcu se francoski smukač vrača na tekme

Francoski alpski smučar Cyprien Sarrazin, ki je decembra 2024 na treningu smuka v Bormiu utrpel hude poškodbe glave, se po skoraj dveh letih pripravlja na vrnitev v svetovni pokal. Enaintridesetletnik je z napredkom zadovoljen, prvi tekmovalni nastop pa načrtuje konec novembra.

Nekdanji zmagovalec prestižnega smuka v Kitzbühelu je po silovitem padcu na progi Stelvio utrpel možgansko krvavitev, zaradi katere je prestal nujno operacijo in nekaj časa preživel v komi. Njegova športna prihodnost je bila dolgo negotova, zdaj pa se vse bolj približuje vrnitvi med najboljše smučarje.

Sarrazin je nedavno opravil priprave v argentinski Ushuaii, kjer je po lastnih besedah napredoval hitreje, kot je pričakoval. »Spoznal sem, da se lahko znajdem v različnih okoliščinah. Priprave so presegle moja pričakovanja, domov pa sem se vrnil precej samozavestnejši,« je povedal za Eurosport.

Vrača se na ameriškem snegu

Za prvi nastop si je izbral superveleslalom v ameriškem Copper Mountainu, ki bo na sporedu 28. novembra. Kljub spodbudnim občutkom dokončne odločitve še ni sprejel, saj želi najprej preveriti pripravljenost na treningih.

»Pomembno je, da ne zaostajam za načrtom, ampak sem celo nekoliko pred njim. Vseeno moram ostati potrpežljiv in nadaljevati postopoma,« je poudaril Francoz. Po dolgotrajnem okrevanju je premagal tudi psihološke posledice nesreče. Še pred meseci si ni predstavljal, da bi se znova spustil po zahtevnih smukaških progah, danes pa zatrjuje, da strahu ne občuti več in se veseli vrnitve v tekmovalni ritem.