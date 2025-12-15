Da je Prevc zdaj razred zase, priznava tudi Kraft

Za slovenskimi smučarskimi skakalci je zares imeniten začetek olimpijske sezone svetovnega pokala 2025/26. Po devetih posamičnih tekmah imajo na svojem računu že šest zmag, od katerih je dve prispeval Anže Lanišek (Falun in Ruka), štiri pa Domen Prevc, ki je bil nazadnje po dvakrat najboljši v Visli in Klingenthalu.

Svetovni prvak iz Trondheima in svetovni rekorder iz Planice je s tokratnima podvigoma v areni Vogtland, kjer je pred dobrimi desetimi leti uspešno prestal ognjeni krst med elito, tekmecem v skupni razvrstitvi pobegnil že na precej varno razdaljo. Pred japonskim zvezdnikom Rjojujem Kobajašijem, zdaj najbližjim zasledovalcem v seštevku za svetovni pokal, ima namreč že 159 točk naskoka, torej več kot poldrugo zmago prednosti.