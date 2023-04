Dan, ko naj bi orli v Planici le poleteli

Po včerajšnjem razočaranju bodo danes, če bo le vreme šlo na roko, ljubitelji smučarskih skokov prišli na svoj račun. Predvideni sta namreč kar dve tekmi.

Žirija finala svetovnega pokala v smučarskih skokih je včeraj v Planici dolgo skušala izpeljati prvo posamično tekmo, vendar je na koncu morala priznati premoč vetra. Tako zdaj skakalce danes čaka dvojni program, sprva že ob 8.45 ena serija posamične tekme, ob 10. uri sledi še ekipna. Najboljši Slovenci obljubljajo lov na velike daljave.

Planiška velikanka je pripravljena, FOTO: Voranc Vogel

Žirija tekmovanja je dolgo vlekla petkov spored, na koncu pa je lahko svojo nalogo opravilo le nekaj predskakalcev, kot zadnji med njimi tudi Bor Pavlovčič, ki je s tem opravil zadnji skok v karieri.

Slovenci so danes na posamični kot ekipni favoriti za zmago. Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc so kvalifikacije končali na vrhu.

Poleg trojice, ki je četrtkove kvalifikacije končala na mestih od 1 do 3, bosta na posamični tekmi nastopila še Lovro Kos in Rok Masle. Na ekipni tekmi pa bo Masle počival, je pričakovano odločitev pojasnil selektor Robert Hrgota.

Lanišku je bilo po odpovedi petkove tekme najbolj žal gledalcev, Prevc pa je postal boljše volje šele potem, ko je izvedel, da bodo danes razmere za letenje precej boljše.

Se bodo danes navijači le veselili? FOTO: Reuters

Tudi Zajcu je bilo žal, da je petkova tekma odpadla, zato se veseli današnjega dvojnega sporeda, četudi se bo ta začel bolj zgodaj, kot je bilo to predvideno.

Danes se bosta še zadnjič po letalnici bratov Gorišek spustila Tilen Bartol in Cene Prevc, organizatorji pa se bodo z minuto molka poklonili tudi Janezu Gorišku, ki je umrl nekaj dni pred prireditvijo.