  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Danes na OI (nedelja, 22. februar): Hokejski derbi in zaključna slovesnost

Zimske olimpijske igre v Italiji se končujejo, na zaključni slovesnosti bo slovensko zastavo nosila Lila Lapanja. Danes še pet kompletov odličij.
Z zaključno slovesnostjo se bodo zvečer končale olimpijske igre z letnico 2026. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Galerija
Z zaključno slovesnostjo se bodo zvečer končale olimpijske igre z letnico 2026. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Š. R.
22. 2. 2026 | 07:40
22. 2. 2026 | 07:44
1:26
A+A-

Ob koncu 25. zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini bodo podelili še pet kompletov medalj. Igre bodo s slovesnostjo v veronski Areni uradno sklenili, slovensko zastavo pa bo tam nosila alpska smučarka Lila Lapanja, sporoča Olimpijski komite Slovenije. Kot zadnja slovenska predstavnica bo na teku na 50 kilometrov nastopila Neža Žerjav.

Vrhunec dneva bo hokejski finale in težko pričakovana tekma med Kanado in ZDA, ki se bosta za prvo mesto na olimpijskem odru pomerili ob 14.10. 

image_alt
V podporo hokejistom se bo v Kanadi alkohol točil že ob šestih zjutraj

Končne odločitve (4):

Bob: 10.00 štirised, tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek: 10.00 50 km, klasično, ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

Krling (Ž): 11.05 finale

Hokej (M): 14.10 finale

20.00 Zaključna slovesnost

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

V športnih krogih še vedno odmeva včerajšnja tesna zmaga Kanadčanov v olimpijskem polfinalu nad Finci.
Miha Šimnovec 21. 2. 2026 | 17:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Instašport

Princesa pokazala ulov, Mikaela v pižami, Dončić med zvezdami (FOTO)

Minuli teden v športnem svetu je zaznamovala vrnitev lige prvakov, olimpijske igre so še vedno v ospredju, prav tako tudi Luka Dončić.
21. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles 2028

Pau Gasol ima zanimivo novo službo, ga mika mesto predsednika?

Predstavnik športnikov v izvršnem odboru olimpijskih iger 2028 bo Pau Gasol. Pred njim je to delo opravljala Kirsty Coventry, predsednica MOK.
Nejc Grilc 21. 2. 2026 | 11:03
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (21. februar): Klaebo na najdaljši tekmi po zlato

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša še zadnje nastope biatlonk in smučarskih tekačev
21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju s Petrom Prevcem

Peter Prevc: Predazzo? Nad tem res nisem bil najbolj navdušen

Nekdanji skakalni as Peter Prevc o olimpijskih igrah v Italiji, podvigih svoje sestre in brata, vzdušju v Predazzu, spominih na tamkajšnje nordijsko SP 2013 ...
Miha Šimnovec 20. 2. 2026 | 19:51
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
20. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igrezaključna slovesnosthokejfinaleMilano Cortina 2026sporedNeža Žerjav

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Danes na OI (nedelja, 22. februar): Hokejski derbi in zaključna slovesnost

Zimske olimpijske igre v Italiji se končujejo, na zaključni slovesnosti bo slovensko zastavo nosila Lila Lapanja. Danes še pet kompletov odličij.
22. 2. 2026 | 07:40
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Po snežni ujmi

Brez elektrike še dobrih 3000 odjemalcev na območju Elektra Maribor

Na severovzhodu Slovenije bodo tudi danes nadaljevali odpravljanje težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju.
22. 2. 2026 | 07:28
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Slaba novica za Dončićeve navijače, cena vstopnic čez noč v nebo

Vodstvo Los Angeles Lakers je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za prihajajočo sezono, ki bodo precej višje od obstoječih.
Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Takšno je življenje: Nazaj v planinski raj z napako

Po premoru se na TVS vrača nadaljevanje prve sezone domače serije, ki se dogaja Veliki vasi in spremlja življenje družinske zdravnice Maje Križaj.
22. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Prejeli smo

Zmagujejo večji, močnejši in bolj brezobzirni

Evropski politiki se še vedno hvalijo s kupovanjem orožja, katerega končni cilj poznamo.
22. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Slaba novica za Dončićeve navijače, cena vstopnic čez noč v nebo

Vodstvo Los Angeles Lakers je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za prihajajočo sezono, ki bodo precej višje od obstoječih.
Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Takšno je življenje: Nazaj v planinski raj z napako

Po premoru se na TVS vrača nadaljevanje prve sezone domače serije, ki se dogaja Veliki vasi in spremlja življenje družinske zdravnice Maje Križaj.
22. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Prejeli smo

Zmagujejo večji, močnejši in bolj brezobzirni

Evropski politiki se še vedno hvalijo s kupovanjem orožja, katerega končni cilj poznamo.
22. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo