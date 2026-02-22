Danes na OI (nedelja, 22. februar): Hokejski derbi in zaključna slovesnost

Ob koncu 25. zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini bodo podelili še pet kompletov medalj. Igre bodo s slovesnostjo v veronski Areni uradno sklenili, slovensko zastavo pa bo tam nosila alpska smučarka Lila Lapanja, sporoča Olimpijski komite Slovenije. Kot zadnja slovenska predstavnica bo na teku na 50 kilometrov nastopila Neža Žerjav.

Vrhunec dneva bo hokejski finale in težko pričakovana tekma med Kanado in ZDA, ki se bosta za prvo mesto na olimpijskem odru pomerili ob 14.10.

Končne odločitve (4):

Bob: 10.00 štirised, tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek: 10.00 50 km, klasično, ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

Krling (Ž): 11.05 finale

Hokej (M): 14.10 finale

20.00 Zaključna slovesnost