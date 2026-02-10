Danes na olimpijskih igrah (10. februar): nova kolajna za Slovence?

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Milano Cortina 2026, današnji spored: danes so na olimpijskih igrah v ospredju nastopi slovenskih zimskih športnikov v več disciplinah. V alpskem smučanju bosta v ekipni kombinaciji nastopili Ilka Štuhec (smuk) in Ana Bucik Jogan (slalom), v biatlonu pa moška reprezentanca z Jakovom Fakom na individualni tekmi na 20 km. Zvečer bo pod drobnogledom slovenskih navijačev tekma mešanih ekip v smučarskih skokih z močno slovensko zasedbo. Slovenci kandidirajo za novo olimpijsko kolajno.
Končne odločitve, alpsko smučanje:
10.30: ekipna kombinacija, smuk, ženske (Ilka Štuhec)
14.00: ekipna kombinacija, slalom, ženske (Ana Bucik Jogan)
Biatlon:
13.30: individualna preizkušnja, 20 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)
Smučarski skoki:
18.45: srednja skakalnica, mešane ekipe (Nika Prevc, Nika Vodan, Anže Lanišek, Domen Prevc)
Smučarski tek:
11.45: sprint, klasika, izločilni boji, moški in ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja, Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
Hitrostno drsanje, kratke proge:
11.53: mešane ekipe, izločilni boji
Krling, boji za kolajne, mešane dvojice:
14.05: tekma za tretje mesto
18.05: finale
Sankanje:
17.00: tretja in četrta vožnja, ženske
Smučanje prostega sloga:
12.30: snežni park, finale, moški
Predtekmovanja smučarski tek:
09.15: sprint, klasika, kvalifikacije, moški in ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja, Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
Hitrostno drsanje, kratke proge:
10.30: 500 m, kvalifikacije, ženske
11.08: 1000 m, kvalifikacije, moški
Hokej, skupina B, ženske:
12.10: Japonska - Švedska
16.40: Italija - Nemčija
skupina A, ženske:
20.10: Kanada - ZDA
21.10: Finska - Švica
Smučanje prostega sloga:
11.15: grbine, kvalifikacije, moški
14.15: grbine, kvalifikacije, ženske
Umetnostno drsanje:
18.30: kratki program, moški
