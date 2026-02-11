Danes na olimpijskih igrah (11. februar): Hrobat in Čater znova v akciji

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Milano Cortina 2026, današnji spored: Danes bo na sporedu več končnih odločitev, za kolajne pa se bo potegovalo več Slovencev. V superveleslalomu bosta na štartu Miha Hrobat in Martin Čater, ki sta sobotni smuk končala na 12. in 16. mestu. V individualni preizkušnji na 15 kilometrov se bodo pomerile biatlonke, glavno upanje za dobro slovensko uvrstitev bo Polona Klemenčič. Na vrsti je tudi tekma nordijske kombinacije, na kateri bosta nastopila dva Slovenca.
Končne odločitve, alpsko smučanje:
11.30: superveleslalom, moški (Miha Hrobat, Martin Čater)
Biatlon:
14.15: individualna preizkušnja, 15 km, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)
Hitrostno drsanje:
18.30: 1000 m, moški
Nordijska kombinacija:
10.00 skakalni del, srednja skakalnica, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
13.45 tekaški del, 10 km, moški
Sankanje:
17.00: prva in druga vožnja, pari, ženske
17.51: prva in druga vožnja, pari, moški
Smučanje prostega sloga:
14.15: grbine, finale, ženske
Umetnostno drsanje:
19.30: plesni pari, prosti program
Predtekmovanja, deskanje prostega sloga:
10.30: snežni žleb, kvalifikacije, ženske
19.30: snežni žleb, kvalifikacije, moški
Krling:
– ligaški del, moški:
19.05: Švedska – Italija
19.05: Kanada – Nemčija
19.05: Češka – ZDA
19.05: Kitajska – Velika Britanija
Hokej:
– skupina B, moški:
16.40: Slovaška – Finska
21.10: Švedska – Italija
Smučanje prostega sloga:
11.00: grbine, kvalifikacije, ženske
