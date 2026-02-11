  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Danes na olimpijskih igrah (11. februar): Hrobat in Čater znova v akciji

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
Miha Hrobat je sobotni smuk končal na 12. mestu. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP
Miha Hrobat je sobotni smuk končal na 12. mestu. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP
T. E.
11. 2. 2026 | 05:00
3:06
Milano Cortina 2026, današnji spored: Danes bo na sporedu več končnih odločitev, za kolajne pa se bo potegovalo več Slovencev. V superveleslalomu bosta na štartu Miha Hrobat in Martin Čater, ki sta sobotni smuk končala na 12. in 16. mestu. V individualni preizkušnji na 15 kilometrov se bodo pomerile biatlonke, glavno upanje za dobro slovensko uvrstitev bo Polona Klemenčič. Na vrsti je tudi tekma nordijske kombinacije, na kateri bosta nastopila dva Slovenca.

Končne odločitve, alpsko smučanje:
11.30: superveleslalom, moški (Miha Hrobat, Martin Čater)

Biatlon:
14.15: individualna preizkušnja, 15 km, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

Hitrostno drsanje:
18.30: 1000 m, moški

Nordijska kombinacija:
10.00 skakalni del, srednja skakalnica, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
13.45 tekaški del, 10 km, moški

Sankanje:
17.00: prva in druga vožnja, pari, ženske
17.51: prva in druga vožnja, pari, moški

Smučanje prostega sloga:
14.15: grbine, finale, ženske

Umetnostno drsanje:
19.30: plesni pari, prosti program

Polona Klemenčič se v letošnji sezoni redno uvršča med najboljšo trideseterico. FOTO: Matej Družnik
Polona Klemenčič se v letošnji sezoni redno uvršča med najboljšo trideseterico. FOTO: Matej Družnik

Predtekmovanja, deskanje prostega sloga:
10.30: snežni žleb, kvalifikacije, ženske
19.30: snežni žleb, kvalifikacije, moški

Krling:
– ligaški del, moški:
19.05: Švedska – Italija
19.05: Kanada – Nemčija
19.05: Češka – ZDA
19.05: Kitajska – Velika Britanija

Hokej:
– skupina B, moški:
16.40: Slovaška – Finska
21.10: Švedska – Italija

Smučanje prostega sloga:
11.00: grbine, kvalifikacije, ženske

olimpijske igreMilano Cortina 2026Miha HrobatMartin ČaterAnamarija Lampičsuperveleslalomnordijska kombinacijabiatlon

