Zimski športi

Danes na olimpijskih igrah (12. februar): zadnji nastop Ilke Štuhec

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
Nedvomno bo to zadnji nastop Ilke Štuhec na OI, ni pa še jasno, ali bo po letošnji sezoni končala kariero.
Galerija
Nedvomno bo to zadnji nastop Ilke Štuhec na OI, ni pa še jasno, ali bo po letošnji sezoni končala kariero.
M. Ru.
12. 2. 2026 | 05:00
3:58
A+A-

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec bo opravila s svojim zadnjim nastopom na olimpijskih igrah v karieri, na sporedu bo ženski superveleslalom. Na delu bodo tudi smučarske tekačice Anja Mandeljc (po virozi se vrača na tekmovanja), Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja, ki bodo nastopile na 10 km prosto. Dan ponuja tudi začetek tekmovanj v hokeju, turnir bosta odprli Švica in Francija. 

Končne odločitve, alpsko smučanje:
11.30: superveleslalom, ženske (Ilka Štuhec)

Smučarski tek:
13.00: 10 km, prosto, ženske
(Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

Deskanje prostega sloga:
13.45: kros, izločilni boji, moški
19.30: snežni žleb, finale, ženske

Hitrostno drsanje:
16.30: 5000 m, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15 500 m, izločilni boji, ženske
20.29 1000 m, izločilni boji, moški

Sankanje:
18.30: ekipna štafeta

Smučanje prostega sloga:
12.15: grbine, finale, moški

Anja Mandeljc je imela že pred začetkom iger nekaj težav z boleznijo, zato ne vemo, kako dobro je pripravljena.
Anja Mandeljc je imela že pred začetkom iger nekaj težav z boleznijo, zato ne vemo, kako dobro je pripravljena.

Predtekmovanja, deskanje prostega sloga:
10.00: kros, kvalifikacije, moški

Krling:
- ligaški del, moški:
14.05: Norveška - Nemčija
14.05: ZDA - Švica
14.05: Velika Britanija - Švedska
- ligaški del, ženske:
09.05: Južna Koreja - ZDA
09.05: Japonska - Švedska
09.05: Italija - Švica
09.05: Kanada - Danska
19.05: Kitajska - Velika Britanija
19.05: Italija - Južna Koreja
19.05: Danska - Japonska
19.05: Švedska - ZDA

Hokej:
- skupina A, moški:
12.10: Švica - Francija
16.40: Češka - Kanada
- skupina C, moški:
21.10: Latvija - ZDA
21.10: Nemčija - Danska
- skupina A, ženske:
14.30: Finska - Kanada

Skeleton:
09.30: prva in druga vožnja, moški

Smučanje prostega sloga:
10.00: grbine, kvalifikacije, moški

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Tretja operacija

Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice; znano, kdaj bi se lahko vrnila

Gre za kompleksen zlom, ki lahko ne glede na starost konča športnikovo kariero, a tudi Federica Brignone je imela resen zlom in si je opomogla do domačih OI.
Peter Zalokar 11. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina

Breezy Johnson je morala vrniti zlomljeno kolajno

Svetovna in olimpijska prvakinja v smuku je zlato kolajno zlomila ravno v pogovoru za slovenske medije, po pritožbi pa bo dobila novo. Staro je morala vrniti.
11. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (11. februar): Hrobat in Čater znova v akciji

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
11. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Barometer

Manj medijske izpostavljenosti spodrezalo Zorana Stevanovića

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas, ali pa ga ne bi nikomur. Demokrati so skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 11. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

olimpijske igreMilano CortinaMilano Cortina 2026Anja MandeljcIlka ŠtuhecLucija MedjaTia JanežičNeža Žerjav

Premium
Magazin  |  Potovanja
Festival gorniškega filma

Drežniška koza, edina avtohtona pri nas, je resno ogrožena. Tudi njeni rejci

Nocoj bodo film Drežniška koza in njeni ljudje predvajali na 20. Festivalu gorniškega filma. Dokumentarni film je nastal v sodelovanju z biotehniško fakulteto.
Simona Bandur 12. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Knjiga tedna: Werner Herzog: Vsak zase in Bog proti vsem

Od razglednice s Hitlerjem do filmskih mojstrovin: življenje Wernerja Herzoga je kot film, a tokrat ga je povzel v – knjigi.
12. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

V predstavniškem domu potrdili predlog zakona proti Trumpovim carinam

Trumpove carine so se izkazale za politično nepriljubljene tudi med Trumpovimi podporniki.
12. 2. 2026 | 07:43
Preberite več
Kultura  |  Film & TV
Berlinale

Začenja se 76. mednarodni filmski festival Berlinale 2026

Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov.
12. 2. 2026 | 07:32
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Razgibana duša balkanskega soula

Po sedmih letih se Marko Louis vrača v ljubljanski Kino Šiška, v katerem bo predstavil nov album.
Zdenko Matoz 12. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

V predstavniškem domu potrdili predlog zakona proti Trumpovim carinam

Trumpove carine so se izkazale za politično nepriljubljene tudi med Trumpovimi podporniki.
12. 2. 2026 | 07:43
Preberite več
Kultura  |  Film & TV
Berlinale

Začenja se 76. mednarodni filmski festival Berlinale 2026

Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov.
12. 2. 2026 | 07:32
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Razgibana duša balkanskega soula

Po sedmih letih se Marko Louis vrača v ljubljanski Kino Šiška, v katerem bo predstavil nov album.
Zdenko Matoz 12. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
