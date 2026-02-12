Danes na olimpijskih igrah (12. februar): zadnji nastop Ilke Štuhec

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec bo opravila s svojim zadnjim nastopom na olimpijskih igrah v karieri, na sporedu bo ženski superveleslalom. Na delu bodo tudi smučarske tekačice Anja Mandeljc (po virozi se vrača na tekmovanja), Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja, ki bodo nastopile na 10 km prosto. Dan ponuja tudi začetek tekmovanj v hokeju, turnir bosta odprli Švica in Francija.

Končne odločitve, alpsko smučanje:

11.30: superveleslalom, ženske (Ilka Štuhec)

Smučarski tek:

13.00: 10 km, prosto, ženske

(Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

Deskanje prostega sloga:

13.45: kros, izločilni boji, moški

19.30: snežni žleb, finale, ženske

Hitrostno drsanje:

16.30: 5000 m, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:

20.15 500 m, izločilni boji, ženske

20.29 1000 m, izločilni boji, moški

Sankanje:

18.30: ekipna štafeta

Smučanje prostega sloga:

12.15: grbine, finale, moški

Anja Mandeljc je imela že pred začetkom iger nekaj težav z boleznijo, zato ne vemo, kako dobro je pripravljena. FOTO: Matej Družnik/Delo

Predtekmovanja, deskanje prostega sloga:

10.00: kros, kvalifikacije, moški

Krling:

- ligaški del, moški:

14.05: Norveška - Nemčija

14.05: ZDA - Švica

14.05: Velika Britanija - Švedska

- ligaški del, ženske:

09.05: Južna Koreja - ZDA

09.05: Japonska - Švedska

09.05: Italija - Švica

09.05: Kanada - Danska

19.05: Kitajska - Velika Britanija

19.05: Italija - Južna Koreja

19.05: Danska - Japonska

19.05: Švedska - ZDA

Hokej:

- skupina A, moški:

12.10: Švica - Francija

16.40: Češka - Kanada

- skupina C, moški:

21.10: Latvija - ZDA

21.10: Nemčija - Danska

- skupina A, ženske:

14.30: Finska - Kanada

Skeleton:

09.30: prva in druga vožnja, moški

Smučanje prostega sloga:

10.00: grbine, kvalifikacije, moški