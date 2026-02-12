Danes na olimpijskih igrah (12. februar): zadnji nastop Ilke Štuhec

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec bo opravila s svojim zadnjim nastopom na olimpijskih igrah v karieri, na sporedu bo ženski superveleslalom. Na delu bodo tudi smučarske tekačice Anja Mandeljc (po virozi se vrača na tekmovanja), Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja, ki bodo nastopile na 10 km prosto. Dan ponuja tudi začetek tekmovanj v hokeju, turnir bosta odprli Švica in Francija.
Končne odločitve, alpsko smučanje:
11.30: superveleslalom, ženske (Ilka Štuhec)
Smučarski tek:
13.00: 10 km, prosto, ženske
(Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)
Deskanje prostega sloga:
13.45: kros, izločilni boji, moški
19.30: snežni žleb, finale, ženske
Hitrostno drsanje:
16.30: 5000 m, ženske
Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15 500 m, izločilni boji, ženske
20.29 1000 m, izločilni boji, moški
Sankanje:
18.30: ekipna štafeta
Smučanje prostega sloga:
12.15: grbine, finale, moški
Predtekmovanja, deskanje prostega sloga:
10.00: kros, kvalifikacije, moški
Krling:
- ligaški del, moški:
14.05: Norveška - Nemčija
14.05: ZDA - Švica
14.05: Velika Britanija - Švedska
- ligaški del, ženske:
09.05: Južna Koreja - ZDA
09.05: Japonska - Švedska
09.05: Italija - Švica
09.05: Kanada - Danska
19.05: Kitajska - Velika Britanija
19.05: Italija - Južna Koreja
19.05: Danska - Japonska
19.05: Švedska - ZDA
Hokej:
- skupina A, moški:
12.10: Švica - Francija
16.40: Češka - Kanada
- skupina C, moški:
21.10: Latvija - ZDA
21.10: Nemčija - Danska
- skupina A, ženske:
14.30: Finska - Kanada
Skeleton:
09.30: prva in druga vožnja, moški
Smučanje prostega sloga:
10.00: grbine, kvalifikacije, moški
