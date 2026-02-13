  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Nova bitka za Jakova Faka

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
Jakov Fak je na torkovi tekmi zasedel 29. mesto.
Jakov Fak je na torkovi tekmi zasedel 29. mesto.
T. E.
13. 2. 2026 | 05:00
3:37
Milano Cortina 2026: Danes bo na sporedu sedem dogodkov, na katerih se bo odločalo o kolajnah. Tekmovalo bo osem Slovencev, ki bodo nastopili v biatlonu in smučarskem teku. Jakov Fak bo prvo slovensko ime današnje tekmovalnega sporeda, najboljšo slovensko uvrstitev na torkovi prvi posamični preizkušnji pa je z 20. mestom dosegel Miha Dovžan. Nadaljujejo se dvoboji skupinskega dela turnirja v hokeju.

Končne odločitve, biatlon:
14.00: sprint, 10 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)

Deskanje prostega sloga:
13.30: kros, izločilni boji, ženske
19.30: snežni žleb, finale, moški

Hitrostno drsanje:
16.00: 10.000 m, moški

Skeleton:
19.30: tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek:
11.45: 10 km, prosto, moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

Umetnostno drsanje:
19.00: prosti program, moški

Slovaška hokejska reprezetanca je s 4:1 premagala Finsko, branilko olimpijskega naslova.
Slovaška hokejska reprezetanca je s 4:1 premagala Finsko, branilko olimpijskega naslova.

Predtekmovanja, deskanje prostega sloga:
10.00: kros, kvalifikacije, ženske

Krling:

– ligaški del, moški:
09.05: Kanada – ZDA
09.05: Velika Britanija – Italija
09.05: Kitajska – Norveška
09.05: Švica – Češka
19.05: Švica – Kitajska
19.05: Češka – Norveška
19.05: Nemčija – Italija
19.05: Kanada – Švedska

– ligaški del, ženske:
14.05: Danska – Švedska
14.05: Kitajska – Švica
14.05: ZDA – Kanada
14.05: Velika Britanija – Južna Koreja

Hokej:

– skupina B, moški:
12.10: Finska – Švedska
12.10: Italija – Slovaška

– skupina A, moški:
16.40: Francija – Češka
21.10: Kanada – Švica

– četrtfinale, ženske:
16.40: četrtfinale 1
21.10: četrtfinale 2

Skeleton:
16.00: prva in druga vožnja, ženske

