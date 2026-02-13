Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Nova bitka za Jakova Faka

Milano Cortina 2026: Danes bo na sporedu sedem dogodkov, na katerih se bo odločalo o kolajnah. Tekmovalo bo osem Slovencev, ki bodo nastopili v biatlonu in smučarskem teku. Jakov Fak bo prvo slovensko ime današnje tekmovalnega sporeda, najboljšo slovensko uvrstitev na torkovi prvi posamični preizkušnji pa je z 20. mestom dosegel Miha Dovžan. Nadaljujejo se dvoboji skupinskega dela turnirja v hokeju.

Končne odločitve, biatlon:

14.00: sprint, 10 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)

Deskanje prostega sloga:

13.30: kros, izločilni boji, ženske

19.30: snežni žleb, finale, moški

Hitrostno drsanje:

16.00: 10.000 m, moški

Skeleton:

19.30: tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek:

11.45: 10 km, prosto, moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

Umetnostno drsanje:

19.00: prosti program, moški

Slovaška hokejska reprezetanca je s 4:1 premagala Finsko, branilko olimpijskega naslova. FOTO: David W Cerny/Reuters

Predtekmovanja, deskanje prostega sloga:

10.00: kros, kvalifikacije, ženske

Krling:

– ligaški del, moški:

09.05: Kanada – ZDA

09.05: Velika Britanija – Italija

09.05: Kitajska – Norveška

09.05: Švica – Češka

19.05: Švica – Kitajska

19.05: Češka – Norveška

19.05: Nemčija – Italija

19.05: Kanada – Švedska

– ligaški del, ženske:

14.05: Danska – Švedska

14.05: Kitajska – Švica

14.05: ZDA – Kanada

14.05: Velika Britanija – Južna Koreja

Hokej:

– skupina B, moški:

12.10: Finska – Švedska

12.10: Italija – Slovaška

– skupina A, moški:

16.40: Francija – Češka

21.10: Kanada – Švica

– četrtfinale, ženske:

16.40: četrtfinale 1

21.10: četrtfinale 2

Skeleton:

16.00: prva in druga vožnja, ženske