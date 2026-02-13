Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Nova bitka za Jakova Faka

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Milano Cortina 2026: Danes bo na sporedu sedem dogodkov, na katerih se bo odločalo o kolajnah. Tekmovalo bo osem Slovencev, ki bodo nastopili v biatlonu in smučarskem teku. Jakov Fak bo prvo slovensko ime današnje tekmovalnega sporeda, najboljšo slovensko uvrstitev na torkovi prvi posamični preizkušnji pa je z 20. mestom dosegel Miha Dovžan. Nadaljujejo se dvoboji skupinskega dela turnirja v hokeju.
Končne odločitve, biatlon:
14.00: sprint, 10 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)
Deskanje prostega sloga:
13.30: kros, izločilni boji, ženske
19.30: snežni žleb, finale, moški
Hitrostno drsanje:
16.00: 10.000 m, moški
Skeleton:
19.30: tretja in četrta vožnja, moški
Smučarski tek:
11.45: 10 km, prosto, moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
Umetnostno drsanje:
19.00: prosti program, moški
Predtekmovanja, deskanje prostega sloga:
10.00: kros, kvalifikacije, ženske
Krling:
– ligaški del, moški:
09.05: Kanada – ZDA
09.05: Velika Britanija – Italija
09.05: Kitajska – Norveška
09.05: Švica – Češka
19.05: Švica – Kitajska
19.05: Češka – Norveška
19.05: Nemčija – Italija
19.05: Kanada – Švedska
– ligaški del, ženske:
14.05: Danska – Švedska
14.05: Kitajska – Švica
14.05: ZDA – Kanada
14.05: Velika Britanija – Južna Koreja
Hokej:
– skupina B, moški:
12.10: Finska – Švedska
12.10: Italija – Slovaška
– skupina A, moški:
16.40: Francija – Češka
21.10: Kanada – Švica
– četrtfinale, ženske:
16.40: četrtfinale 1
21.10: četrtfinale 2
Skeleton:
16.00: prva in druga vožnja, ženske
