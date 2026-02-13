  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Jakov Fak slovenski adut

Današnji program na olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026 prinaša nove slovenske nastope.
Jakov Fak na velikih tekmovanjih pokaže najboljše. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Galerija
Jakov Fak na velikih tekmovanjih pokaže najboljše. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Š. R., STA
13. 2. 2026 | 05:00
5:00
A+A-

Med sedmimi končnimi odločitvami na olimpijskih igrah bosta danes za slovenske ljubitelje športa posebej zanimivi dve s slovensko udeležbo. V biatlonski šprinterski tekmi za moške bo nastopila četverica Slovencev, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar. Biatlonska tekma se bo na olimpijskem prizorišču v Anterselvi začela ob 14. uri.

image_alt
Bobinac pred OI razkriva: slovenski šport v najboljši finančni kondiciji doslej

Že dopoldne pa bodo v Teseru nastopili smučarji tekači, čaka jih desetkilometrska preizkušnja v prosti tehniki. Od Slovencev bodo na štartu Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern.

Poleg teh dveh preizkušenj bodo izvedli še pet tekmovanj, po katerih bodo delili kolajne. Deskarje prostega sloga čakata dve tekmi, popoldne bodo ženske tekmovale v krosu, zvečer pa bo še tekma deskarjev v snežnem žlebu. Hitrostni drsalci bodo imeli na sporedu preizkušnjo na 10.000 metrov, končalo se bo tekmovanje v skeletonu s tretjo in četrto vožnjo, zvečer pa bo v Milanu na vrsti še zadnje dejanje v tekmovanju umetnostnih drsalcev s prostim programom.

V predtekmovanju bodo dopoldne deskarke v krosu opravile kvalifikacije, nadaljeval se bo ligaški del tekmovanja v kerlingu z osmimi tekmami v moški in štirimi v ženski konkurenci. Na hokejskem turnirju pa bo na vrsti nordijski derbi med ranjeno Finsko, ki je izgubila uvodno tekmo s Slovaško, ter Švedsko. V tej skupini bo še tekma Italija – Slovaška, v skupini A pa bodo igrali Francozi in Čehi ter Kanadčani in Švicarji. Na ženskem turnirju bosta na vrsti prvi četrtfinalni tekmi, Čehinje še čakajo na tekmice, drugi par sestavljata ZDA in Italija. V skeletonu pa bodo prvo in drugo vožnjo opravile še ženske.

Končne odločitve (7)

Biatlon:

14.00 šprint, 10 km, moški

Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar

Deskanje prostega sloga:

13.30 kros, izločilni boji, ženske

19.30 snežni žleb, finale, moški

Hitrostno drsanje:

16.00 10.000 m, moški

Skeleton:

19.30 tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek:

11.45 10 km, prosto, moški

Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern

Umetnostno drsanje:

19.00 prosti program, moški

Predtekmovanja

Deskanje prostega sloga:

10.00 kros, kvalifikacije, ženske

Kerling, ligaški del, moški:

09.05 Kanada - ZDA

09.05 Velika Britanija - Italija

09.05 Kitajska - Norveška

09.05 Švica - Češka

19.05 Švica - Kitajska

19.05 Češka - Norveška

19.05 Nemčija - Italija

19.05 Kanada - Švedska

Ligaški del, ženske:

14.05 Danska - Švedska

14.05 Kitajska - Švica

14.05 ZDA - Kanada

14.05 Velika Britanija - Južna Koreja

Hokej:

Skupina B, moški:

12.10 Finska - Švedska

12.10 Italija - Slovaška

Skupina A, moški:

16.40 Francija - Češka

21.10 Kanada - Švica

Četrtfinale, ženske:

16.40 četrtfinale 1

21.10 četrtfinale 2: ZDA - Italija

Skeleton:

16.00 prva in druga vožnja, ženske

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Nova bitka za Jakova Faka

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

Bobinac pred OI razkriva: slovenski šport v najboljši finančni kondiciji doslej

Franjo Bobinac, predsednik OKS, v posebnem pogovoru za Delo ob začetku olimpijskih iger o slovenskih željah in utripu dogodka.
Siniša Uroševič 6. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Benjamin Šeško – fenomen, ki spominja na Cristiana Ronalda

V Manchestru slovenski napadalec navdušuje z goli, delovno etiko, ki ji ni para, in špartanskim življenjem. Z nakupom hiše požel veliko pozornosti.
Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 05:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreJakov FakbiatlonVili ČrvMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Odprta kuhinja

Recept dneva: Pustni kolač, ki je pisan kot pomlad

Ta kolač je že na prvi pogled pripravljen na maškare, prvi rez pa razkrije, da je prešerno pisan tudi od roba do roba!
Midva Kuhava 13. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

Uefa zrušila nov rekord, kaj pravi Aleksander Čeferin?

V Belgiji spravili pod streho zadnji kongres Uefe pred naslednjim, ko bodo delegati izbrali predsednika za obdobje 2027–2031.
Jernej Suhadolnik 13. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za petek, 13. februar 2026

Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
Delo UI 13. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Dobrodošli

Srednje šole bodo danes in jutri odprle vrata bodočim dijakom.
Marko Kočevar 13. 2. 2026 | 05:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prihodnost slovenskega trenerja po škandalu z alkoholom pod velikim vprašajem

Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za petek, 13. februar 2026

Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
Delo UI 13. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Dobrodošli

Srednje šole bodo danes in jutri odprle vrata bodočim dijakom.
Marko Kočevar 13. 2. 2026 | 05:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prihodnost slovenskega trenerja po škandalu z alkoholom pod velikim vprašajem

Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo