Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Jakov Fak slovenski adut

Med sedmimi končnimi odločitvami na olimpijskih igrah bosta danes za slovenske ljubitelje športa posebej zanimivi dve s slovensko udeležbo. V biatlonski šprinterski tekmi za moške bo nastopila četverica Slovencev, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar. Biatlonska tekma se bo na olimpijskem prizorišču v Anterselvi začela ob 14. uri.

Že dopoldne pa bodo v Teseru nastopili smučarji tekači, čaka jih desetkilometrska preizkušnja v prosti tehniki. Od Slovencev bodo na štartu Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern.

Poleg teh dveh preizkušenj bodo izvedli še pet tekmovanj, po katerih bodo delili kolajne. Deskarje prostega sloga čakata dve tekmi, popoldne bodo ženske tekmovale v krosu, zvečer pa bo še tekma deskarjev v snežnem žlebu. Hitrostni drsalci bodo imeli na sporedu preizkušnjo na 10.000 metrov, končalo se bo tekmovanje v skeletonu s tretjo in četrto vožnjo, zvečer pa bo v Milanu na vrsti še zadnje dejanje v tekmovanju umetnostnih drsalcev s prostim programom.

V predtekmovanju bodo dopoldne deskarke v krosu opravile kvalifikacije, nadaljeval se bo ligaški del tekmovanja v kerlingu z osmimi tekmami v moški in štirimi v ženski konkurenci. Na hokejskem turnirju pa bo na vrsti nordijski derbi med ranjeno Finsko, ki je izgubila uvodno tekmo s Slovaško, ter Švedsko. V tej skupini bo še tekma Italija – Slovaška, v skupini A pa bodo igrali Francozi in Čehi ter Kanadčani in Švicarji. Na ženskem turnirju bosta na vrsti prvi četrtfinalni tekmi, Čehinje še čakajo na tekmice, drugi par sestavljata ZDA in Italija. V skeletonu pa bodo prvo in drugo vožnjo opravile še ženske.

Končne odločitve (7)

Biatlon:

14.00 šprint, 10 km, moški

Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar

Deskanje prostega sloga:

13.30 kros, izločilni boji, ženske

19.30 snežni žleb, finale, moški

Hitrostno drsanje:

16.00 10.000 m, moški

Skeleton:

19.30 tretja in četrta vožnja, moški

Smučarski tek:

11.45 10 km, prosto, moški

Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern

Umetnostno drsanje:

19.00 prosti program, moški

Predtekmovanja

Deskanje prostega sloga:

10.00 kros, kvalifikacije, ženske

Kerling, ligaški del, moški:

09.05 Kanada - ZDA

09.05 Velika Britanija - Italija

09.05 Kitajska - Norveška

09.05 Švica - Češka

19.05 Švica - Kitajska

19.05 Češka - Norveška

19.05 Nemčija - Italija

19.05 Kanada - Švedska

Ligaški del, ženske:

14.05 Danska - Švedska

14.05 Kitajska - Švica

14.05 ZDA - Kanada

14.05 Velika Britanija - Južna Koreja

Hokej:

Skupina B, moški:

12.10 Finska - Švedska

12.10 Italija - Slovaška

Skupina A, moški:

16.40 Francija - Češka

21.10 Kanada - Švica

Četrtfinale, ženske:

16.40 četrtfinale 1

21.10 četrtfinale 2: ZDA - Italija

Skeleton:

16.00 prva in druga vožnja, ženske