Danes na olimpijskih igrah (14. februar): skakalci v boj za drugo zlato odličje

Milano Cortina 2026, današnji spored: Danes bo na sporedu kar trinajst tekmovanj, za kolajne pa se bo potegovalo več Slovencev. V veleslalomu bo na štartu Žan Kranjec. V štafetni tekmi smučarskega teka bodo nastopile Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja. V individualni preizkušnji na 7,5 kilometrov se bodo pomerile biatlonke, naše barve bodo zastopale Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman. Vrhunec dneva bo moška posamična tekma na veliki skakalnici, kjer se bodo za najvišja mesta potegovali Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc. Domen Prevc bo na veliki napravi v Predazzu izraziti favorit, na treningu pa je že navdušil z najdaljšim skokom.

Končne odločitve, alpsko smučanje:

10.00: veleslalom, prva vožnja, moški

13.30: veleslalom, druga vožnja, moški (Žan Kranjec)

Smučarski tek:

12.00: štafeta, 4 x 7,5 km, ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

Biatlon:

14.45: sprint, 7,5 km, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

Smučarski skoki:

18.45: posamična tekma, velika skakalnica, moški (Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc)

Hitrostno drsanje:

16.00: 500 m, moški

Hitrostno drsanje, kratke proge:

20.15: 1500 m, izločilni boji, moški

Skeleton:

18.00: tretja in četrta vožnja, ženske

Smučanje prostega sloga:

10.30: grbine, izločilni boji, pari, ženske

Predtekmovanja

Krling:

- ligaški del, moški:

14.05: Češka - Velika Britanija

14.05: Švedska - Kitajska

14.05: Švica - Kanada

14.05: Nemčija - ZDA

- ligaški del, ženske:

09.05: Italija - Kitajska

09.05: Velika Britanija - Kanada

09.05: Švica - Japonska

19.05: Kanada - Švica

19.05: Japonska - ZDA

19.05: Južna Koreja - Danska

19.05: Italija - Švedska

Hitrostno drsanje:

16.00: ekipno zasledovanje, četrtfinale, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:

20.15: 1000 m, kvalifikacije, ženske

22.00: 3000 m, polfinale, ekipno, ženske

Hokej:

- skupina B, moški:

12.10: Švedska - Slovaška

16.40: Finska - Italija

- skupina C, moški:

12.10: Nemčija - Latvija

21.10: ZDA - Danska

- četrtfinale, ženske:

16.40: četrtfinale 3

21.10: četrtfinale 4

Smučanje prostega sloga:

19.30: akrobatski skoki, kvalifikacije, ženske