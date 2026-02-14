Danes na olimpijskih igrah (14. februar): skakalci v boj za drugo zlato odličje

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Milano Cortina 2026, današnji spored: Danes bo na sporedu kar trinajst tekmovanj, za kolajne pa se bo potegovalo več Slovencev. V veleslalomu bo na štartu Žan Kranjec. V štafetni tekmi smučarskega teka bodo nastopile Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja. V individualni preizkušnji na 7,5 kilometrov se bodo pomerile biatlonke, naše barve bodo zastopale Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman. Vrhunec dneva bo moška posamična tekma na veliki skakalnici, kjer se bodo za najvišja mesta potegovali Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc. Domen Prevc bo na veliki napravi v Predazzu izraziti favorit, na treningu pa je že navdušil z najdaljšim skokom.
Končne odločitve, alpsko smučanje:
10.00: veleslalom, prva vožnja, moški
13.30: veleslalom, druga vožnja, moški (Žan Kranjec)
Smučarski tek:
12.00: štafeta, 4 x 7,5 km, ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)
Biatlon:
14.45: sprint, 7,5 km, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)
Smučarski skoki:
18.45: posamična tekma, velika skakalnica, moški (Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc)
Hitrostno drsanje:
16.00: 500 m, moški
Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15: 1500 m, izločilni boji, moški
Skeleton:
18.00: tretja in četrta vožnja, ženske
Smučanje prostega sloga:
10.30: grbine, izločilni boji, pari, ženske
Krling:
- ligaški del, moški:
14.05: Češka - Velika Britanija
14.05: Švedska - Kitajska
14.05: Švica - Kanada
14.05: Nemčija - ZDA
- ligaški del, ženske:
09.05: Italija - Kitajska
09.05: Velika Britanija - Kanada
09.05: Švica - Japonska
19.05: Kanada - Švica
19.05: Japonska - ZDA
19.05: Južna Koreja - Danska
19.05: Italija - Švedska
Hitrostno drsanje:
16.00: ekipno zasledovanje, četrtfinale, ženske
Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15: 1000 m, kvalifikacije, ženske
22.00: 3000 m, polfinale, ekipno, ženske
Hokej:
- skupina B, moški:
12.10: Švedska - Slovaška
16.40: Finska - Italija
- skupina C, moški:
12.10: Nemčija - Latvija
21.10: ZDA - Danska
- četrtfinale, ženske:
16.40: četrtfinale 3
21.10: četrtfinale 4
Smučanje prostega sloga:
19.30: akrobatski skoki, kvalifikacije, ženske
