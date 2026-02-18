Danes na olimpijskih igrah (18. februar): v boj tudi Ana in Anamarija

Milano Cortina 2026, današnji spored: na sporedu olimpijskih iger bo zelo živahno. V alpskem smučanju bo na vrsti ženski slalom, na katerem bodo tekmovale tudi Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja in Caterina Sinigoi. Na biatlonski štafeti bodo ekipo sestavljale Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Na sporedu bodo tudi kvalifikacije ekipnega šprinta smučarskega teka. Žensko ekipo sestavljata Anja Mandeljc in Lucija Medja, moško pa Miha Šimenc in Nejc Štern.

Končne odločitve (8), alpsko smučanje:

10.00 slalom, prva vožnja, ženske

13.30 slalom, druga vožnja, ženske

(Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja, Caterina Sinigoi)

Biatlon:

14.45 štafeta 4 x 6 km, štafeta, ženske

(Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

Deskanje prostega sloga:

12.30 snežni park, finale, moški

Hitrostno drsanje, kratke proge:

20.15 500 m, izločilni boji, moški

20.59 3000 m, finale, ekipno zasledovanje, ženske

Smučanje prostega sloga:

11.30 skoki, finale, ženske

Smučarski tek:

11.45 sprint, ekipno, finale, ženske in moški

(Anja Mandeljc, Lucija Medja)

(Miha Šimenc, Nejc Štern)

Predtekmovanja, krling, ligaški del, moški:

14.05 Italija - Kanada

14.05 Kitajska - Češka

14.05 Norveška - Švica

14.05 ZDA - Velika Britanija

ligaški del, ženske:

09.05 Kitajska - Danska

09.05 ZDA - Velika Britanija

09.05 Švedska - Južna Koreja

19.05 Velika Britanija - Japonska

19.05 Švica - Danska

19.05 Kanada - Italija

19.05 Kitajska - Švedska

Hokej, četrtfinale, moški

12.10 Slovaška - Nemčija

16.40 Kanada - Češka/Danska

18.10 Finska - Švica

21.10 ZDA - Švedska/Latvija

Smučarski tek:

09.45 sprint, ekipno, kvalifikacije, ženske in moški

(Anja Mandeljc, Lucija Medja)

(Miha Šimenc, Nejc Štern)