Danes na olimpijskih igrah (18. februar): v boj tudi Ana in Anamarija

Milano Cortina 2026, današnji spored: na sporedu olimpijskih iger bo zelo živahno. V alpskem smučanju bo na vrsti ženski slalom, na katerem bodo tekmovale tudi Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja in Caterina Sinigoi. Na biatlonski štafeti bodo ekipo sestavljale Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Na sporedu bodo tudi kvalifikacije ekipnega šprinta smučarskega teka. Žensko ekipo sestavljata Anja Mandeljc in Lucija Medja, moško pa Miha Šimenc in Nejc Štern.
Končne odločitve (8), alpsko smučanje:
10.00 slalom, prva vožnja, ženske
13.30 slalom, druga vožnja, ženske
(Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja, Caterina Sinigoi)
Biatlon:
14.45 štafeta 4 x 6 km, štafeta, ženske
(Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)
Deskanje prostega sloga:
12.30 snežni park, finale, moški
Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15 500 m, izločilni boji, moški
20.59 3000 m, finale, ekipno zasledovanje, ženske
Smučanje prostega sloga:
11.30 skoki, finale, ženske
Smučarski tek:
11.45 sprint, ekipno, finale, ženske in moški
(Anja Mandeljc, Lucija Medja)
(Miha Šimenc, Nejc Štern)
Predtekmovanja, krling, ligaški del, moški:
14.05 Italija - Kanada
14.05 Kitajska - Češka
14.05 Norveška - Švica
14.05 ZDA - Velika Britanija
ligaški del, ženske:
09.05 Kitajska - Danska
09.05 ZDA - Velika Britanija
09.05 Švedska - Južna Koreja
19.05 Velika Britanija - Japonska
19.05 Švica - Danska
19.05 Kanada - Italija
19.05 Kitajska - Švedska
Hokej, četrtfinale, moški
12.10 Slovaška - Nemčija
16.40 Kanada - Češka/Danska
18.10 Finska - Švica
21.10 ZDA - Švedska/Latvija
Smučarski tek:
09.45 sprint, ekipno, kvalifikacije, ženske in moški
(Anja Mandeljc, Lucija Medja)
(Miha Šimenc, Nejc Štern)
