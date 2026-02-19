  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Danes na olimpijskih igrah (19. februar): Slovenska kombinatorca zadnjič v boj

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v nordijski kombinaciji.
Vid Vrhovnik je na sredini tekmi zasedel 22. mesto. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Galerija
Vid Vrhovnik je na sredini tekmi zasedel 22. mesto. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
T. E.
19. 2. 2026 | 09:30
A+A-

Milano Cortina 2026: Na današnjem olimpijskem sporedu se bo v sedmih disciplinah odločalo o kolajnah, a le v eni kategoriji bodo na štartni listi tudi Slovenci. Slovenska nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl bosta nastopila na ekipni tekmi, ki se bo začela ob 10. uri s skakalnim delom na veliki skakalnici v Predazzu in se bo nadaljevala s smučarskim tekom ob 14. uri. Na sporedu so tudi zadnje tekme ženskega turnirja v hokeju. Najprej se bosta na tekmi za tretje mesto pomerili Švica in Švedska, nato se bosta za olimpijski naslov spopadli reprezetanci Združenih držav Amerike in Kanade.

Končne odločitve, hitrostno drsanje:
16.30: 1500 m, moški

Hokej:

– boji za kolajne, ženske:
14.40: tekma za tretje mesto
19.10: finale

Nordijska kombinacija:
10.00: ekipni sprint, skakalni del, velika skakalnica, moški
14.00: ekipni sprint, tekaški del, 2 x 7,5 km, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)

Smučanje prostega sloga:
11.30: skoki, finale, moški

Turno smučanje:
13.55: sprint, finale, moški in ženske

Umetnostno drsanje:
19.00: prosti program, ženske

Danes sta na sporedu obe polfinali za moške v krlingu. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
Danes sta na sporedu obe polfinali za moške v krlingu. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Predtekmovanja, krling:

– ligaški del, moški:
09.05: Švedska – Češka
09.05: Italija – Švica
09.05: Kitajska – Nemčija
09.05: Norveška – Kanada
19.05: polfinale 1
19.05: polfinale 2

– ligaški del, ženske:
14.05: Švica – ZDA
14.05: Kanada – Južna Koreja
14.05: Japonska – Kitajska
14.05: Velika Britanija – Italija

Smučanje prostega sloga:
10.30: snežni žleb, kvalifikacije, moški
19.30: snežni žleb, kvalifikacije, ženske

Turno smučanje:
09.50: sprint, kvalifikacije, moški in ženske
12.55: sprint, polfinale, moški in ženske

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Fak bi si želel več pice, Vonnova žaluje za psom

Slovenski biatlonci so razkrili, kdo je pravi kapitan ekipe, Jakov Fak pa je pojasnil, da za preizkušnje potrebuje več hrane.
19. 2. 2026 | 07:38
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Rekordnim 50 milijardam iz Sočija ne bodo niti blizu

Zimske olimpijske v naši zahodni niso zahtevale previsokih investicij, saj je večina prizorišč redno na tekmovalnih koledarjih.
Siniša Uroševič 18. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Za konec velika zgodba sijajne Američanke

Mikaela Shiffrin po čudovitem slalomu za slovo od Cortine osvojila zlato kolajno. Ana Bucik Jogan razočarana domov.
Siniša Uroševič 18. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Kar 17 zgrešenih strelov je bilo za hitre Slovenke preveč

Ženska štafeta na tekmi olimpijskih iger v Anterselvi je s 16. mestom zaostala za pričakovanji. Naslov prvakinj so osvojile Francozinje.
18. 2. 2026 | 16:34
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Zlata vredna izključitev z iger

Ukrajinski skeletonist Vladislav Heraskevič, ki so ga izključili z zimskih olimpijskih iger, je bil v domovini bogato nagrajen za svojo pokončnost.
18. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemična tveganja

Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
18. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Devin

Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
17. 2. 2026 | 18:23
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Lastovo

V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
18. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

olimpijske igre, Milano Cortina 2026, spored olimpijskih iger, Vid Vrhovnik, Gašper Brecl, nordijska kombinacija, hokej

Premium
Flisar Komplet
Flisar Komplet

Družba ne more preseči moralne zrelosti posameznikov

Peter Rak 19. 2. 2026 | 11:01
Peter Rak 19. 2. 2026 | 11:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Rekuperacija v starejših hišah: izkušnja iz prve roke in stroški investicije

»Namestitev rekuperatorjev nam je priporočil sosed, ki se je soočal s podobnimi težavami, kot mi. Hitro smo spoznali, da je bila odločitev dobra.«
Kaja Berlot 19. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Obsodba molka glede vojne v Gazi

Odprto pismo Berlinalu med drugim podpisujejo Tilda Swinton, Javier Bardem, Nan Goldin in Mike Leigh.
19. 2. 2026 | 10:59
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Melania Trump med najmanj priljubljenimi prvimi damami

Po rezultatih ankete, v kateri je sodelovalo 2255 Američanov, ima prva dama oceno priljubljenosti -16.
19. 2. 2026 | 10:53
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Družinska tragedija

Tragedija v Globoki pri Ljutomeru: brat ustrelil brata, nato si sodil sam

Tako storilec kot žrtev sta bila stara okrog 75 let, domnevno pa sta bila že dalj časa v sporu zaradi zemljišča oziroma uporabe ceste.
Andrej Bedek 19. 2. 2026 | 10:33
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Obsodba molka glede vojne v Gazi

Odprto pismo Berlinalu med drugim podpisujejo Tilda Swinton, Javier Bardem, Nan Goldin in Mike Leigh.
19. 2. 2026 | 10:59
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Melania Trump med najmanj priljubljenimi prvimi damami

Po rezultatih ankete, v kateri je sodelovalo 2255 Američanov, ima prva dama oceno priljubljenosti -16.
19. 2. 2026 | 10:53
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Družinska tragedija

Tragedija v Globoki pri Ljutomeru: brat ustrelil brata, nato si sodil sam

Tako storilec kot žrtev sta bila stara okrog 75 let, domnevno pa sta bila že dalj časa v sporu zaradi zemljišča oziroma uporabe ceste.
Andrej Bedek 19. 2. 2026 | 10:33
Preberite več
