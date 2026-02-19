Danes na olimpijskih igrah (19. februar): Slovenska kombinatorca zadnjič v boj

Milano Cortina 2026: Na današnjem olimpijskem sporedu se bo v sedmih disciplinah odločalo o kolajnah, a le v eni kategoriji bodo na štartni listi tudi Slovenci. Slovenska nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl bosta nastopila na ekipni tekmi, ki se bo začela ob 10. uri s skakalnim delom na veliki skakalnici v Predazzu in se bo nadaljevala s smučarskim tekom ob 14. uri. Na sporedu so tudi zadnje tekme ženskega turnirja v hokeju. Najprej se bosta na tekmi za tretje mesto pomerili Švica in Švedska, nato se bosta za olimpijski naslov spopadli reprezetanci Združenih držav Amerike in Kanade.

Končne odločitve, hitrostno drsanje:

16.30: 1500 m, moški

Hokej:

– boji za kolajne, ženske:

14.40: tekma za tretje mesto

19.10: finale

Nordijska kombinacija:

10.00: ekipni sprint, skakalni del, velika skakalnica, moški

14.00: ekipni sprint, tekaški del, 2 x 7,5 km, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)

Smučanje prostega sloga:

11.30: skoki, finale, moški

Turno smučanje:

13.55: sprint, finale, moški in ženske

Umetnostno drsanje:

19.00: prosti program, ženske

Danes sta na sporedu obe polfinali za moške v krlingu. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Predtekmovanja, krling:

– ligaški del, moški:

09.05: Švedska – Češka

09.05: Italija – Švica

09.05: Kitajska – Nemčija

09.05: Norveška – Kanada

19.05: polfinale 1

19.05: polfinale 2

– ligaški del, ženske:

14.05: Švica – ZDA

14.05: Kanada – Južna Koreja

14.05: Japonska – Kitajska

14.05: Velika Britanija – Italija

Smučanje prostega sloga:

10.30: snežni žleb, kvalifikacije, moški

19.30: snežni žleb, kvalifikacije, ženske

Turno smučanje:

09.50: sprint, kvalifikacije, moški in ženske

12.55: sprint, polfinale, moški in ženske