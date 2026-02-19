Danes na olimpijskih igrah (19. februar): Slovenska kombinatorca zadnjič v boj

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Milano Cortina 2026: Na današnjem olimpijskem sporedu se bo v sedmih disciplinah odločalo o kolajnah, a le v eni kategoriji bodo na štartni listi tudi Slovenci. Slovenska nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl bosta nastopila na ekipni tekmi, ki se bo začela ob 10. uri s skakalnim delom na veliki skakalnici v Predazzu in se bo nadaljevala s smučarskim tekom ob 14. uri. Na sporedu so tudi zadnje tekme ženskega turnirja v hokeju. Najprej se bosta na tekmi za tretje mesto pomerili Švica in Švedska, nato se bosta za olimpijski naslov spopadli reprezetanci Združenih držav Amerike in Kanade.
Končne odločitve, hitrostno drsanje:
16.30: 1500 m, moški
– boji za kolajne, ženske:
14.40: tekma za tretje mesto
19.10: finale
Nordijska kombinacija:
10.00: ekipni sprint, skakalni del, velika skakalnica, moški
14.00: ekipni sprint, tekaški del, 2 x 7,5 km, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
Smučanje prostega sloga:
11.30: skoki, finale, moški
Turno smučanje:
13.55: sprint, finale, moški in ženske
Umetnostno drsanje:
19.00: prosti program, ženske
Predtekmovanja, krling:
– ligaški del, moški:
09.05: Švedska – Češka
09.05: Italija – Švica
09.05: Kitajska – Nemčija
09.05: Norveška – Kanada
19.05: polfinale 1
19.05: polfinale 2
– ligaški del, ženske:
14.05: Švica – ZDA
14.05: Kanada – Južna Koreja
14.05: Japonska – Kitajska
14.05: Velika Britanija – Italija
Smučanje prostega sloga:
10.30: snežni žleb, kvalifikacije, moški
19.30: snežni žleb, kvalifikacije, ženske
Turno smučanje:
09.50: sprint, kvalifikacije, moški in ženske
12.55: sprint, polfinale, moški in ženske
