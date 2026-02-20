Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

Milano Cortina 2026: Današnji spored ponuja sedem končnih odločitev, za slovenske športne privržence pa bo vrhunec skupinski štart biatloncev. Na štartni listi je pet Slovencev, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar in Matic Repnik. Osrednji adut bo 38-letni Fak, ki je najboljši rezultat na letošnjih olimpijskih igrah dosegel na zasledovalni tekmi (14. mesto). Danes so na vrsti tudi polfinalni dvoboji moškega hokejskega turnirja. V prvem polfinalu se bosta pomerili Kanada in Finska, zvečer pa še reprezentanci Združenih držav Amerike in Slovaške.

Končne odločitve, biatlon:

14.15: skupinski start, 15 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)

Hitrostno drsanje:

16.30: 1500 m, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:

20.15: 1500 m, izločilni boji, ženske

21.29: 5000 m, finale, ekipno zasledovanje, moški

Krling:

– boji za kolajne, moški:

19.05: tekma za tretje mesto

Smučanje prostega sloga:

12.00: kros, izločilni boji, ženske

19.30: snežni žleb, finale, moški

Kanada se bo v prvem polfinalu pomerila s Finsko. FOTO: Mike Segar/Reuters

Predtekmovanja, bob:

18.00: dvosed, prva in druga vožnja, ženske

Krling:

– polfinale, ženske

14.05: polfinale 1

14.05: polfinale 2

Hokej:

– polfinale, moški

16.40: polfinale 1

21.10: polfinale 2

Smučanje prostega sloga:

10.00: kros, kvalifikacije, ženske