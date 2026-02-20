  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v biatlonu.
Najboljši rezultat Jakova Faka na letošnjih olimpijskih igrah je 14. mesto. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Galerija
Najboljši rezultat Jakova Faka na letošnjih olimpijskih igrah je 14. mesto. FOTO: Matthew Childs/Reuters
T. E., STA
20. 2. 2026 | 05:00
A+A-

Milano Cortina 2026: Današnji spored ponuja sedem končnih odločitev, za slovenske športne privržence pa bo vrhunec  skupinski štart biatloncev. Na štartni listi je pet Slovencev, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar in Matic Repnik. Osrednji adut bo 38-letni Fak, ki je najboljši rezultat na letošnjih olimpijskih igrah dosegel na zasledovalni tekmi (14. mesto). Danes so na vrsti tudi polfinalni dvoboji moškega hokejskega turnirja. V prvem polfinalu se bosta pomerili Kanada in Finska, zvečer pa še reprezentanci Združenih držav Amerike in Slovaške.

Končne odločitve, biatlon:
14.15: skupinski start, 15 km, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)

Hitrostno drsanje:
16.30: 1500 m, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15: 1500 m, izločilni boji, ženske
21.29: 5000 m, finale, ekipno zasledovanje, moški

Krling:
– boji za kolajne, moški:
19.05: tekma za tretje mesto

Smučanje prostega sloga:
12.00: kros, izločilni boji, ženske
19.30: snežni žleb, finale, moški

Kanada se bo v prvem polfinalu pomerila s Finsko. FOTO: Mike Segar/Reuters
Kanada se bo v prvem polfinalu pomerila s Finsko. FOTO: Mike Segar/Reuters

Predtekmovanja, bob:
18.00: dvosed, prva in druga vožnja, ženske

Krling:
– polfinale, ženske
14.05: polfinale 1
14.05: polfinale 2

Hokej:
– polfinale, moški
16.40: polfinale 1
21.10: polfinale 2

Smučanje prostega sloga:
10.00: kros, kvalifikacije, ženske

Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Rekordnim 50 milijardam iz Sočija ne bodo niti blizu

Zimske olimpijske igre v naši zahodni soseščini niso zahtevale previsokih investicij, saj je večina prizorišč redno na tekmovalnih koledarjih.
Siniša Uroševič 18. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Za konec velika zgodba sijajne Američanke

Mikaela Shiffrin po čudovitem slalomu za slovo od Cortine osvojila zlato kolajno. Ana Bucik Jogan razočarana domov.
Siniša Uroševič 18. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Kar 17 zgrešenih strelov je bilo za hitre Slovenke preveč

Ženska štafeta na tekmi olimpijskih iger v Anterselvi je s 16. mestom zaostala za pričakovanji. Naslov prvakinj so osvojile Francozinje.
18. 2. 2026 | 16:34
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Veteran z objektivom

Pri 84 letih še vedno lovi popolno fotografijo in sanja o Los Angelesu

Italijanski fotograf Giuliano Bevilacqua je rekorder po številu olimpijskih iger, na katerih je fotografiral tekmovalce. Na prvih igrah je bil leta 1964.
Gorazd Nejedly 18. 2. 2026 | 10:55
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (19. februar): Slovenska kombinatorca zadnjič v boj

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v nordijski kombinaciji.
19. 2. 2026 | 09:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemična tveganja

Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
18. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Devin

Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
17. 2. 2026 | 18:23
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Investicije

V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

olimpijske igreMilano Cortina 2026biatlonJakov FakLovro PlankoMiha Dovžanhitrostno drsanjehokej

Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Pica, špageti ali rižota? Najljubša jed olimpijskih iger je presenetila

V spletni anketi so bralci za najljubšo jed olimpijskih iger izbrali široke rezance iz ajdove moke, poimenovane pizzoccheri.
20. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano Cortina 2026

Slovaki lahko Donaldu Trumpu odpovejo let

Danes v olimpijskem hokejskem polfinalu dvoboja Finska – Kanada in Slovaška – ZDA. Na finale bi prišel tudi predsednik Donald Trump.
20. 2. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v biatlonu.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Odrasli pirati in izgubljeni Peter Pan

Govorimo veliko, a ne rešujemo kompleksnosti. In ko kompleksnost postane preveč neprijetna, jo preprosto odrežemo.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Paradoksi ločevanja

Ni dvoma, da državno zdravstvo s svojimi kapacitetami in vgrajeno neracionalnostjo ne more izpolnjevati vseh zdravstvenih potreb.
Alojz Ihan 20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v biatlonu.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Odrasli pirati in izgubljeni Peter Pan

Govorimo veliko, a ne rešujemo kompleksnosti. In ko kompleksnost postane preveč neprijetna, jo preprosto odrežemo.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Paradoksi ločevanja

Ni dvoma, da državno zdravstvo s svojimi kapacitetami in vgrajeno neracionalnostjo ne more izpolnjevati vseh zdravstvenih potreb.
Alojz Ihan 20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več

