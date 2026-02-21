Danes na olimpijskih igrah (21. februar): slovenske biatlonke po dobre uvrstitve

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Milano Cortina 2026: Današnji spored ponuja enajst disciplin, v katerih se bodo športniki merili za kolajne. V skupinskem štartu bodo nastopile štiri slovenske biatlonke: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Poleg četverice se bodo v boj za visoka mesta podali tudi smučarski tekači Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern, ki bodo nastopili na 50-kilometrski preizkušnji v klasični tehniki. Zvečer bosta na vrsti hokejska tekma za tretje mesto in moški finale v krlingu.
Končne odločitve, biatlon:
14.15: skupinski štart, 12,5 km, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)
Bob:
19.00: dvosed, tretja in četrta vožnja, ženske
Hitrostno drsanje:
16.40: skupinski start, finale, moški
17.15: skupinski start, finale, ženske
Krling:
– boji za kolajne, moški:
19.05: finale
– boji za kolajne, ženske:
14.05: tekma za tretje mesto
– boji za kolajne, moški:
20.40: tekma za tretje mesto
Smučanje prostega sloga:
10.45: skoki, finale, mešani pari
12.00: kros, izločilni boji, moški
19.30: snežni žleb, finale, ženske
Smučarski tek:
11.00: 50 km, klasično, moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)
Turno smučanje:
13.30: štafeta, mešane ekipe
Predtekmovanja, bob:
19.00: štirised, prva in druga vožnja, moški
Hitrostno drsanje:
15.00: skupinski start, polfinale, moški
15.50: skupinski start, polfinale, ženske
Smučanje prostega sloga:
10.00: kros, kvalifikacije, moški
Umetnostno drsanje:
20.00 gala
