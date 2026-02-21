Danes na olimpijskih igrah (21. februar): slovenske biatlonke po dobre uvrstitve

Milano Cortina 2026: Današnji spored ponuja enajst disciplin, v katerih se bodo športniki merili za kolajne. V skupinskem štartu bodo nastopile štiri slovenske biatlonke: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Poleg četverice se bodo v boj za visoka mesta podali tudi smučarski tekači Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern, ki bodo nastopili na 50-kilometrski preizkušnji v klasični tehniki. Zvečer bosta na vrsti hokejska tekma za tretje mesto in moški finale v krlingu.

Končne odločitve, biatlon:

14.15: skupinski štart, 12,5 km, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

Bob:

19.00: dvosed, tretja in četrta vožnja, ženske

Hitrostno drsanje:

16.40: skupinski start, finale, moški

17.15: skupinski start, finale, ženske

Krling:

– boji za kolajne, moški:

19.05: finale

– boji za kolajne, ženske:

14.05: tekma za tretje mesto

Za Vilija Črva so to druge olimpijske igre. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Hokej:

– boji za kolajne, moški:

20.40: tekma za tretje mesto

Smučanje prostega sloga:

10.45: skoki, finale, mešani pari

12.00: kros, izločilni boji, moški

19.30: snežni žleb, finale, ženske

Smučarski tek:

11.00: 50 km, klasično, moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

Turno smučanje:

13.30: štafeta, mešane ekipe

Danes sta na sporedu dve vožnji v bobu štirisedu. FOTO: Franck Fife/AFP

Predtekmovanja, bob:

19.00: štirised, prva in druga vožnja, moški

Hitrostno drsanje:

15.00: skupinski start, polfinale, moški

15.50: skupinski start, polfinale, ženske

Smučanje prostega sloga:

10.00: kros, kvalifikacije, moški

Umetnostno drsanje:

20.00 gala