Zimski športi

Danes na olimpijskih igrah (21. februar): slovenske biatlonke po dobre uvrstitve

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v dveh športih.
Slovenska ženska biatlonska štafeta je zasedla 16. mesto. FOTO: Matej Družnik
Slovenska ženska biatlonska štafeta je zasedla 16. mesto. FOTO: Matej Družnik
T. E., STA
21. 2. 2026 | 05:00
3:06
Milano Cortina 2026: Današnji spored ponuja enajst disciplin, v katerih se bodo športniki merili za kolajne. V skupinskem štartu bodo nastopile štiri slovenske biatlonke: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Poleg četverice se bodo v boj za visoka mesta podali tudi smučarski tekači Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern, ki bodo nastopili na 50-kilometrski preizkušnji v klasični tehniki. Zvečer bosta na vrsti hokejska tekma za tretje mesto in moški finale v krlingu.

Končne odločitve, biatlon:
14.15: skupinski štart, 12,5 km, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

Bob:
19.00: dvosed, tretja in četrta vožnja, ženske

Hitrostno drsanje:
16.40: skupinski start, finale, moški
17.15: skupinski start, finale, ženske

Krling:

– boji za kolajne, moški:
19.05: finale

– boji za kolajne, ženske:
14.05: tekma za tretje mesto

Za Vilija Črva so to druge olimpijske igre. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Za Vilija Črva so to druge olimpijske igre. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Hokej:

– boji za kolajne, moški:
20.40: tekma za tretje mesto

Smučanje prostega sloga:
10.45: skoki, finale, mešani pari
12.00: kros, izločilni boji, moški
19.30: snežni žleb, finale, ženske

Smučarski tek:
11.00: 50 km, klasično, moški (Vili Črv, Miha Šimenc, Nejc Štern)

Turno smučanje:
13.30: štafeta, mešane ekipe

Danes sta na sporedu dve vožnji v bobu štirisedu. FOTO: Franck Fife/AFP
Danes sta na sporedu dve vožnji v bobu štirisedu. FOTO: Franck Fife/AFP

Predtekmovanja, bob:
19.00: štirised, prva in druga vožnja, moški

Hitrostno drsanje:
15.00: skupinski start, polfinale, moški
15.50: skupinski start, polfinale, ženske

Smučanje prostega sloga:
10.00: kros, kvalifikacije, moški

Umetnostno drsanje:
20.00 gala

Premium
olimpijske igreMilano Cortina 2026biatlonhokejsmučarski tekPolona KlemenčičAnamarija LampičLena RepincVili ČrvMiha Šimenc

