Danes na Sljemenu brez slaloma

Današnji drugi slalom alpskih smučark v Zagrebu, ki bi se moral s prvo vožnjo začeti ob 15. uri, je odpovedan. Kot je sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis), je razlog za odpoved slabo vreme - visoke temperature in močan veter. Smučišče na Sljemenu nad Zagrebom je bilo že med sredino tekmo močno poškodovano. Američanka Mikaela Shiffrin je slavila 81. zmago v svetovnem pokalu, najboljša Slovenka Ana Bucik je bila peta, Neja Dvornik pa 17.

Shiffrin bi lahko v hrvaški prestolnici danes izenačila ženski rekord po številu zmag v svetovnem pokalu, ki je v lasti njene rojakinje Lindsey Vonn (82), vendar bo morala zdaj počakati vsaj do Kranjske Gore. V Sloveniji bosta namreč konec tedna v Podkorenu na sporedu dva veleslaloma za zlato lisico. V tem delu Evrope so temperature že več tednov nadpovprečno visoke za ta čas in s tem ovirajo zimsko športno sezono, tako za turiste kot mednarodne športnike.