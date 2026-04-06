Danes slovesen sprejem Domna in Nike Prevc, ki sta osvojila vse, kar se je dalo

Za najboljša smučarska skakalca na svetu Domna in Niko Prevc bodo danes v Železnikih pripravili slovesen sprejem, ki se bo v organizaciji lokalne skupnosti v Dolenji vasi začel ob 15. uri. Dogodek bo služil kot poklon športnikoma, ki sta minulo zimo dosegla vrhunske rezultate na mednarodni ravni ter zaznamovala slovenski športni prostor.

Nika Prevc je tretjič zapovrstjo osvojila veliki kristalni globus najboljše skakalke v svetovnem pokalu, na olimpijskih igrah v Predazzu pa se je okitila z zlato, srebrno in bronasto kolajno. V sezoni je slavila kar 18 zmag in kar 28-krat stala na odru za zmagovalke tekem svetovnega pokala.

Domen Prevc je v zadnjih 13 mesecih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po naslovu svetovnega prvaka lani v Trondheimu je mesec kasneje v Planici dosegel svetovni rekord, v sezoni 2025/26 pa je postal še zmagovalec turneje štirih skakalnic, svetovni prvak v poletih, olimpijski prvak na veliki skakalnici, obenem pa je prepričljivo osvojil še veliki kristalni globus najboljšega v svetovnem pokalu in malega v poletih.

»Prihajajoči dogodek je več kot le sprejem. Je priložnost, da se jima kot skupnost zahvalimo, izrazimo ponos, podporo in občudovanje ter skupaj proslavimo njuno izjemno športno pot,« so v sporočilu za javnost zapisali v občini Železniki.

Program se bo začel ob 15. uri, dogodka pa se bodo ob obeh junakih udeležili še glavna trenerja ženske in moške reprezentance, Jurij Tepeš in Robert Hrgota, dolgoletni trener obeh skakalcev Jani Grilc ter Peter Slatnar, njun brat Peter Prevc in drugi.

Sprejem Nike in Domna Prevca iz Dolenje vasi si boste lahko ogedali na TV SLO 1 v ponedeljek, 6. aprila, ob 15.50. Prenos bo predvidoma trajal 65 minut.

Domen in Nika Prevc bosta na oder v Železnikih prišla malce pred 16. uro. Po koncu prireditve bo organizirana tudi skupna novinarska konferenca, na kateri bosta oba na voljo za vprašanja medijev.