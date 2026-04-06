Zimski športi

Danes slovesen sprejem Domna in Nike Prevc, ki sta osvojila vse, kar se je dalo

Program se bo začel ob 15. uri, dogodka pa se bodo ob obeh junakih udeležili še glavna trenerja ženske in moške reprezentance ter Peter Prevc in drugi.
Nika in Domen Prevc s kolajnami, osvojenimi na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 FOTO: Matej Družnik
Nika in Domen Prevc s kolajnami, osvojenimi na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 FOTO: Matej Družnik
STA
6. 4. 2026 | 08:09
6. 4. 2026 | 08:14
2:36
Za najboljša smučarska skakalca na svetu Domna in Niko Prevc bodo danes v Železnikih pripravili slovesen sprejem, ki se bo v organizaciji lokalne skupnosti v Dolenji vasi začel ob 15. uri. Dogodek bo služil kot poklon športnikoma, ki sta minulo zimo dosegla vrhunske rezultate na mednarodni ravni ter zaznamovala slovenski športni prostor.

Nika Prevc je tretjič zapovrstjo osvojila veliki kristalni globus najboljše skakalke v svetovnem pokalu, na olimpijskih igrah v Predazzu pa se je okitila z zlato, srebrno in bronasto kolajno. V sezoni je slavila kar 18 zmag in kar 28-krat stala na odru za zmagovalke tekem svetovnega pokala.

Nika Prevc od bridkih solz do uresničitve otroških sanj

Domen Prevc je v zadnjih 13 mesecih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po naslovu svetovnega prvaka lani v Trondheimu je mesec kasneje v Planici dosegel svetovni rekord, v sezoni 2025/26 pa je postal še zmagovalec turneje štirih skakalnic, svetovni prvak v poletih, olimpijski prvak na veliki skakalnici, obenem pa je prepričljivo osvojil še veliki kristalni globus najboljšega v svetovnem pokalu in malega v poletih.

Prevc shujšal za poldrugi kilogram, Hrgota se je opravičil

»Prihajajoči dogodek je več kot le sprejem. Je priložnost, da se jima kot skupnost zahvalimo, izrazimo ponos, podporo in občudovanje ter skupaj proslavimo njuno izjemno športno pot,« so v sporočilu za javnost zapisali v občini Železniki.

Program se bo začel ob 15. uri, dogodka pa se bodo ob obeh junakih udeležili še glavna trenerja ženske in moške reprezentance, Jurij Tepeš in Robert Hrgota, dolgoletni trener obeh skakalcev Jani Grilc ter Peter Slatnar, njun brat Peter Prevc in drugi.

Sprejem Nike in Domna Prevca iz Dolenje vasi si boste lahko ogedali na TV SLO 1 v ponedeljek, 6. aprila, ob 15.50. Prenos bo predvidoma trajal 65 minut.

Domen in Nika Prevc bosta na oder v Železnikih prišla malce pred 16. uro. Po koncu prireditve bo organizirana tudi skupna novinarska konferenca, na kateri bosta oba na voljo za vprašanja medijev.

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Olimpijski prvak iz leta 1976 o dopingu v NDR, Stasiju in Prevčevi vitkosti

Eden od najboljših smučarskih skakalcev v sedemdesetih letih Hans-Georg Aschenbach: Nismo vedeli, kaj nam dajejo. Govorili so o vitaminskih koktajlih ...
Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 17:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nekdanji šampion se je zavzel za slovenskega trenerja: Ne bi ga preveč obsojal

V finski skakalni reprezentanci po eni od najuspešnejših sezon v zadnjem desetletju še niso potrdili novega selektorja.
Miha Šimnovec 4. 4. 2026 | 17:27
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju s Sandrom Pertilejem

Pertile: Ocenjujem, da je pri Prevcih pomembno vlogo odigrala družina

Sandro Pertile, vodja skakalnih tekmovanj za svetovni pokal pri FIS, o olimpijski sezoni 2025/26, podvigih Domna in Nike Prevc, finalu v Planici ...
Miha Šimnovec 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump: Odprite ožino ali pa boste živeli v peklu

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljali smo v živo

Pogačar spet na veličasten način do zmage na Flandriji

Tadej Pogačar je še enkrat prikazal neverjetno dirkanje in še tretjič slavil na drugem spomeniku sezone.
Miroslav Cvjetičanin 5. 4. 2026 | 06:19
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
EU in Zahodni Balkan

Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
Preberite več
Premium
Nedelo
Energetska kriza

Hormuška zanka davi največjo celino

Več kot osem desetin desetin nafte in plina na tankerjih iz Perzijskega zaliva je namenjenega v azijske države.
Gorazd Utenkar 5. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Domen Prevcsmučarski skokiPeter PrevcNika PrevcJurij TepešPlanicasprejem

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

V ruskem napadu na Odeso tri žrtve, med njimi tudi otrok

Rusija je ponoči napadla tudi kijevsko regijo, od koder so iz Slavutiča poročali o izpadu elektrike potem, ko so droni zadeli energetsko infrastrukturo.
6. 4. 2026 | 10:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Naziv svetovno mesto dreves

Maribor znova med mesti z vzorno skrbjo za drevje

Naziv mesto dreves potrjuje dolgoročno upravljanje drevja, ob tem pa mesto nadaljuje obsežne zasaditve in vključuje skupnost
6. 4. 2026 | 10:14
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tatvina

Na območju Šiške prijeli osumljenca, ki je vlomil v avtosalon

V enem izmed avtosalonov na območju Šiške je osumljenec, domnevno državljan Hrvaške, z razbijanjem stekel vstopil v objekt in odtujil več sto evrov gotovine.
6. 4. 2026 | 09:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Dr. Vesna V. Godina

Če želi TV Slovenija početi to, naj jo financira cerkev, ne pa državljani

Na TV Slovenija ne razumejo ene temeljnih logik zahodnih demokratičnih ureditev, in sicer ločitve cerkve od države.
Vesna V. Godina 6. 4. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tatvina

Na območju Šiške prijeli osumljenca, ki je vlomil v avtosalon

V enem izmed avtosalonov na območju Šiške je osumljenec, domnevno državljan Hrvaške, z razbijanjem stekel vstopil v objekt in odtujil več sto evrov gotovine.
6. 4. 2026 | 09:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Dr. Vesna V. Godina

Če želi TV Slovenija početi to, naj jo financira cerkev, ne pa državljani

Na TV Slovenija ne razumejo ene temeljnih logik zahodnih demokratičnih ureditev, in sicer ločitve cerkve od države.
Vesna V. Godina 6. 4. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
