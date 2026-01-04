Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

Ko se je karavana smučarskih skakalcev na novoletni turneji pred dvema dnevoma iz Nemčije preselila v Avstrijo, se je – razumljivo – temperatura pričakovanja tekme v Innsbrucku v naši severni soseščini dvignila. Še krepko bolj pa ob sanjskem izplenu rdeče-belo-rdečega tabora v sobotnih kvalifikacijah za današnjo tekmo – prva štiri mesta so namreč zasedli domači skakalci: Jan Hörl, Stephan Kraft, Stephan Embacher in Daniel Tschofenig. Domen Prevc pa je ob znanih težavah z vremenskimi razmerami pristal na 30. mestu ...

Seveda je 8400 navzočih navdušeno pospremilo takšen razplet kvalifikacijske predstave, po kateri so v nedeljski izdaji štajersko-koroškega dnevnika Kleine Zeitung zapisali: Domen Prevc ni nepremagljiv! Poseben odmev pa je sledil ob besedah ob Tschofenigovih besedah v najbolj branem avstrijskem časniku Kronen Zeitung.

Športnik leta tako v Avstriji kot na domačem Koroškem, sicer fant slovenskih korenin iz Straje vasi v Spodnji Ziljski dolini, je namreč dejal, da ima zdaj naš as as nemiren spanec: »Domna je bilo že pred Innsbruckom strah, njegov skok ni bil dober.« Jasno, tudi to je del psihološkega boja za prestižnega zlatega orla, v katerem najbolje kaže slovenskemu reprezentantu, Avstrijci pa kajpak sanjajo o končnem domačem zmagoslavju. In iščejo slabosti med tekmeci ter tudi vedno znova ponavljajo besede o sagi s tekmovalnim dresom Timija Zajca ter ob tem zapišejo, da je goljuf iz Slovenije upravičeno plačal visoko kazen predčasnega odhoda s turneje.

Timi Zajc je moral turnejo zapustiti predčasno. FOTO: Philipp Guelland/AFP

Mimogrede: seveda bi bil naš kaznovani skakalec raje v Innsbrucku, a vsaj malo se je sprostil na največji domači prireditvi prvega januarskega konca tedna. Ogledal si je namreč sobotni veleslalom deklet na prizorišču v Kranjski Gori ter v ciljnem prostoru ob prijetnem klepetu namenil besede podpore poškodovanima Neji Dvornik in Andreji Slokar.