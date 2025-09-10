Daniel Tschofenig nakazal na odmeven prestop

Za Daniela Tschofeniga je bila prejšnja zima naravnost sanjska. Z zmagoslavjem na prestižni novoletni turneji in osvojitvijo velikega kristalnega globusa je 23-letni avstrijski smučarski skakalec postal eden od zvezdnikov tega športa. Toda mladenič iz Straje vasi v Spodnji Ziljski dolini ocenjuje, da ima še dovolj prostora za napredek – tudi na področju opreme.

V pogovoru za enega od časnikov je razkril, da preizkuša smuči novega proizvajalca. Doslej je skakal na znamki Augment, v prihodnje pa bi ga lahko na zaletišču videli s smučmi podjetja Van Deer, ki ga je leta 2021 ustanovil nekdanji smučarski šampion Marcel Hirscher.

»Od začetka poletja sem naredil približno dvajset skokov s smučmi Van Deer. Do konca septembra bom sprejel odločitev,« je povedal Tschofenig in dodal, da ga je prav Hirscher spodbudil k razmišljanju o spremembi opremljevalca: »Kot otrok sem navijal zanj, zdaj pa sem ga že večkrat srečal. Lepo bi bilo predstavljati njegovo znamko.«

Daniel Tschofenig je v svetovnem pokalu slavil že osem zmag. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Če bo do menjave res prišlo, Daniel med svetovno elito še zdaleč ne bo osamljen. Že več skakalcev namreč v svetovnem pokalu tekmuje s smučmi Van Deer, med njimi tudi nemški zvezdnik Andreas Wellinger. Tschofenig je moral sicer del priprav za sezono 2025/26 izpustiti zaradi poškodbe stegenske mišice, a poudarja, da so njegove misli usmerjene predvsem v olimpijske igre.

»Olimpijske igre so nekaj posebnega, imajo drugačno težo. Prej sem mislil, da sta svetovni pokal in novoletna turneja enako pomembna, a to ni povsem tako,« je presodil avstrijski as, ki ostaja previden pri napovedih: »Lahko se zgodi vse – tudi to, da se bom boril le za 30. mesto ...«