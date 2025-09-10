Daniel Tschofenig nakazal na odmeven prestop

Neomejen dostop | že od 14,99€
Za Daniela Tschofeniga je bila prejšnja zima naravnost sanjska. Z zmagoslavjem na prestižni novoletni turneji in osvojitvijo velikega kristalnega globusa je 23-letni avstrijski smučarski skakalec postal eden od zvezdnikov tega športa. Toda mladenič iz Straje vasi v Spodnji Ziljski dolini ocenjuje, da ima še dovolj prostora za napredek – tudi na področju opreme.
V pogovoru za enega od časnikov je razkril, da preizkuša smuči novega proizvajalca. Doslej je skakal na znamki Augment, v prihodnje pa bi ga lahko na zaletišču videli s smučmi podjetja Van Deer, ki ga je leta 2021 ustanovil nekdanji smučarski šampion Marcel Hirscher.
»Od začetka poletja sem naredil približno dvajset skokov s smučmi Van Deer. Do konca septembra bom sprejel odločitev,« je povedal Tschofenig in dodal, da ga je prav Hirscher spodbudil k razmišljanju o spremembi opremljevalca: »Kot otrok sem navijal zanj, zdaj pa sem ga že večkrat srečal. Lepo bi bilo predstavljati njegovo znamko.«
Če bo do menjave res prišlo, Daniel med svetovno elito še zdaleč ne bo osamljen. Že več skakalcev namreč v svetovnem pokalu tekmuje s smučmi Van Deer, med njimi tudi nemški zvezdnik Andreas Wellinger. Tschofenig je moral sicer del priprav za sezono 2025/26 izpustiti zaradi poškodbe stegenske mišice, a poudarja, da so njegove misli usmerjene predvsem v olimpijske igre.
»Olimpijske igre so nekaj posebnega, imajo drugačno težo. Prej sem mislil, da sta svetovni pokal in novoletna turneja enako pomembna, a to ni povsem tako,« je presodil avstrijski as, ki ostaja previden pri napovedih: »Lahko se zgodi vse – tudi to, da se bom boril le za 30. mesto ...«
Komentarji