Danski zmaj: Vedno je lepo, ko je Tivoli poln

Ko so pred poldrugim letom ob izdatni investiciji kanadskega poslovneža Alexandra Lefebvra v Olimpijinem hokejskem taboru kot enega ciljev naslednje »štiriletke« napovedali naslov zmagovalca ICEHL, so te besede zvenele zelo optimistično. Toda že vstop v to sezono, torej 2025/26, z močnimi okrepitvami je ponudil opazen skok navzgor. Olimpija v četrtfinalu na štiri zmage z močnim Bolzanom vodi z 2:1, danes bo v Tivoliju ob 19.15 tekma št. 4. Med igralci, ki že vso sezono ohranjajo visoko raven, pa je danski zmaj Nicolai Meyer.

Starejši natančni spremljevalci tivolskega hokejskega utripa se bodo spomnili prvih prihodov tujih hokejistov, odtlej so naokrog že več kot štiri desetletja. Na začetku je šlo bodisi za severnoameriške igralce s koreninami iz Slovenije in Hrvaške, denimo John Smrke in Jerry Pranjić, bodisi za akterje iz vzhodnoevropskega prostora (Nikolaj Ladigin, Miloš Kupec, Vladimir Veith, Aleksandr Rožkov itn.). Pozneje se je skozi tivolske vzpone in padce premikala pisana mednarodna druščina, najpogosteje ameriško-kanadska. Danska na svetovnem hokejskem zemljevidu kakšnega posebnega ugleda dolgo ni imela.