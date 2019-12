Darja Črnko: »Če je Ilka sproščena, je mogoče vse«

Na prvem smuku sezone s številko 13

Prvi smuk sezone za svetovni pokal bo danes ob 20.30 v Lake Louise odprla Nemka Viktoria Rebensburg. Ilka Štuhec bo štartala s številko 13. Moški superveleslalom v Beaver Creeku bo na sporedu pred žensko tekmo, ob 18.45, na štartu bo pet slovenskih tekmovalcev: Klemen Kosi (22), Boštjan Kline (24), Martin Čater (31), Miha Hrobat (44) in Štefan Hadalin (54).

Mama nikoli na štartu

Mariborčanka je na prvem smukaškem treningu v Kanadi v spremenljivih in zahtevnih vremenskih razmerah dosegla 15. čas, na drugem pa 13. FOTO: Usa Today Sports



Ni razloga za očitke

Mama Ilke Štuhec in vodja njene ekipe Darja Črnko mariborske šampionke nikoli ne spremlja na štartu, saj se preveč čutita in bi lahko bilo to za dvakratno svetovno prvakinjo moteče. FOTO: Tadej Regent/Delo

»Kaj bom rekla Ilki, ko bo šla na štart? Naj uživa. Če je sproščena, je vse mogoče,« je pred današnjo tekmo, prvim ženskim smukom sezone za svetovni pokal, iz Kanade sporočila, mama najboljše slovenske smučarkein vodja njene ekipe. Vremenska napoved za konec tedna, v katerem se Mariborčanka vrača med tekmice po februarski poškodbi kolena, ni prav obetavna.Lake Louise je pravšnje prizorišče za začetek sezone za tekmovalke v hitrih disciplinah tudi zaradi umirjenega okolja. Celotna karavana je zbrana v enem hotelu, zdi se kot začetek šolskega leta po poletnih počitnicah. »Hotel je velikanski, nore razsežnosti so to, samo do jedilnice narediš ‘milijon‘ korakov. Nikoli v sezoni nismo tako zbrani na kupu kot tu, saj smo v nadaljevanju razporejeni po različnih namestitvah,« je razpoloženje opisovala Črnkova in dodala, da bolj, ko se približuje prva preizkušnja za smukačice, bolj se čuti tekmovalno vznemirjenje. Pa Ilka? »Vesela je, da je spet tukaj,« je na posebno vez med mariborsko šampionko in prizoriščem, na katerem je v sezoni 2016/17 slavila premierni zmagi v karieri, namignila sogovornica.Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je sveža in spočita. »Po pripravah v Copper Mt. smo si privoščili štiridnevni premor v Los Angelesu. Treba jo je bilo spustiti na nižjo nadmorsko višino, saj smo spali na višini Triglava, kar je naporno za telo. Moraš biti previden, a to obvladamo,« je Črnkova poudarila, da ničesar ne prepuščajo naključju. Štuhčeva se je med oddihom potepala po peščenih plažah Santa Monice, obiskala je tudi Hollywood, kjer je na aleji slavnih med drugim našla zvezdo s svojim imenom; posvečena je ameriški igralki in romanopiskiA dnevi ob Pacifiku so že preteklost, zmagovalka devetih tekem za svetovni pokal je te dni povsem osredotočena samo še na tekme, ki jo čakajo: današnjemu smuku bo jutri sledil še drugi, v nedeljo bo superveleslalom. Na prvem uradnem treningu smuka, ki so ga zaznamovale spremenljive razmere – od megle do sonca, z novozapadlim snegom je postal teren še bolj zahteven – je dosegla 15. čas.»Nastopila je v konkurenci prvič po poškodbi in bilo je nekaj vznemirjenosti. Malo se je lovila, vidljivost je bila slaba, motil je tudi veter. Dobila je neko potrditev, absolutno pa hoče več, to je jasno,« Črnkova vselej verjame v lastnico dveh malih globusov iz sezone 2016/17. Na sinočnjem drugem treningu je bila Štuhčeva 13., za najhitrejšoiz Norveške, najhitrejšo tudi na prvem treningu, je zaostala za 1,04 sekunde.V Lake Louise so moško karavano prejšnji teden pričakale temperature krepko pod ničlo, v zadnjih dneh so se dvignile, zapadel je novi sneg, zagodla je še megla. Vremenoslovci niso optimistični za prihodnje dni.»Proti vremenu nihče nič ne more. Zavedamo se, da delujemo v športu v naravi. Na tekmi bo verjetno veliko odvisno od sreče. Lahko se jeziš, ampak ti to nič ne pomaga, stanje je pač treba sprejeti,« je opozorila mama Štuhčeve, ki svoje hčerke nikoli ne spremlja na štartu: »Imava takšen dogovor. Preveč se čutiva. Če je mene strah, lahko to prenesem na njo, česar si ne želi nobena.« Izjema je bilo le obdobje, ko sta bili povsem sami, saj druge možnosti ni bilo, sicer pa je vselej Štuhčevo na štartu spremljal serviser, pozneje kineziologinja, odkar ima novo ekipo, pa ta vloga ob serviserjupripada fizioterapevtuČrnkova si želi predvsem, da bi Štuhčeva sezono odprla s sproščeno izvedbo: »Od malega jo učim, pa tudi vsakega, ki sem ga trenirala v klubu, da si nima česa očitati, če je na dan tekme dal od sebe vse, kar zmore. To je pač to, kar zmoreš na izbrani dan. Če nisi pokazal vsega, pa moraš sam sebi položiti račune,« je sklenila misli, preden bo šlo zares na prizorišču, na katerem sta bili pred Štuhčevo uspešni še dve slovenski smučarki. Pred 20 leti je svojo edino zmago v karieri doseglav superveleslalomu, v zimi 2013/14 pa je na najvišjo stopničko v smuku stopilaMoška karavana se bo ta konec tedna dokazovala v ZDA, po današnjem superveleslalomu in jutrišnjem smuku bo v nedeljo veleslalom.