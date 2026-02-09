Delitev kondomov je del ozaveščanja in zdrav razum

Kondomi in sanitarni vložki so stalnica brezplačne ponudbe v olimpijski vasi. Na igrah Milano Cortina 2026 jih krasi tudi logotip iger in dežele Lombardije. Tamkajšnji politiki poudarjajo, ima ta del ponudbe tudi močno funkcijo ozaveščanja.

Za debato o kondomih je tokrat poskrbela Olivia Smart, španska drsalka, ki je bila zastavonoša Španije na odprtju iger na stadionu San Siro. Njen video je kasneje delil tudi predsednik dežele Lombardije Attilio Fontana, ki je pojasnil, da je distribucija kondomov v olimpijski vasi del ustaljene olimpijske prakse že od poletnih iger 1988 v Seulu.

Fontana je poudaril, da je cilj te pobude ozaveščanje o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni med športniki, pa tudi mladimi. Po njegovem mnenju brezplačni kondomi predstavljajo konkretno preventivo in zdrav razum, kjer je zdravje na prvem mestu, in te tematike nikakor ne gre tabuizirati.

Olivia Smart FOTO: Brian Snyder/Reuters

Odzivi v italijanskih medijih so bili različni. Sekretar stranke Più Europa Riccardo Magi meni, da je treba tovrstno prakso širiti tudi v šole, kjer bi morali mlade izobraziti tudi o spolno prenosljivih boleznih in neželenih nosečnostih.

Mladi bi se morali po njegovem mnenju bolje seznaniti tudi s femicidom, družinskim nasiljem in toksičnimi odnosi, šola pa bi morala z vsebinami izboljšati razmere na teh področjih.

Predvsem nekatere konservativne skupine pa ostajajo ostro proti vključevanju spolne vzgoje v šolski kurikulum.