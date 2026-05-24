Izogibali so se vojnam, zdaj so pred novo uganko

Ko so se na slovenski severovzhod vračali domov izseljenci, ki so svoje delovni vsakdan preživljali v največji srednjeevropski državi, so si ob misli na nekaj dobrega in uspešnega vedno znova dejali: Tak' kot f Nemčiji! Dežela ob živahnega bavarskega juga so Severnega morja in Dresdna ter Magdeburga na območju nekdanje NDR ponuja marsikaj, a zaradi svoje velikosti in številnih ovir za razvoj v zadnjih letih, še zlasti v obdobju pandemije koronavirusa, marsikdaj tudi izginja podoba paradiža sredi stare celine. Se ta mogoče nahaja v Švici? https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/svicarji-sanjajo-o-zlati-kolajni-nasi-risi-pa-o-obstanku Pogosto sem si v zadnjih dneh med bivanjem v prijetnem in mirnem Fribourgu zastavljal to vprašanje. Nemški prostor zares dobro poznam in če bi ga primerjal s tem delom Švice, in po jeziku in po navadah bližje Lozani in Ženevi kot Zürichu, bi tako na hitro dejal, da je tu utrip prebivalcem prijaznejši in manj stresen od nemškega živžava. Tudi standard to potrjuje, četudi so po trditvah domorodcev stroški, predvsem najemnim ali denimo stroškov za redno obiskovanje malčkov v vrtcu višji kot po drugih deželah zahodnoevropskega območja.