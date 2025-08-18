Direktor lige se vedno znova veseli prihodov v Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

V Salzburgu, mestu vodilnega hokejskega kluba v regiji, se je predstavila srenja nove sezone v razširjeni avstrijski hokejski ligi. Kako se je k prihajajočim mesecem ozrl direktor tekmovanja Christian Feichtinger, zakaj sta mu posebej všeč Budimpešta, od koder prihaja novinec Ferencvaros, in Ljubljana? Kaj si misli o zmajih, kako je njihov poraz ob pripravljalni premieri v Celovcu videl trener Ben Cooper? Bo Robert Sabolič tako kot med reprezentanti kapetan tudi med Olimpijinimi hokejisti?