Zimski športi

Disneyland za turiste vsem ni pogodu, v Milanu solzivec, rakete in kamenje

V Milanu se je zbralo več tisoč protestnikov, ki opozarjajo na vpliv olimpijskih iger na okolje, kjer bi narava morala biti na prvem mestu.
Protesti v Milanu. Foto Kevin Coombs/Reuters
Galerija
Protesti v Milanu. Foto Kevin Coombs/Reuters
Š. R., STA
7. 2. 2026 | 19:15
2:10
A+A-

V Milanu, ki poleg Cortine gosti zimske olimpijske igre, je danes potekal protest proti okoljski in energetski potratnosti iger, ki so se začele v petek, poročajo tuje tiskovne agencije. Zbralo se je več tisoč ljudi. Prišlo je tudi do izgredov.

image_alt
Lindsey Vonn: Za vse je kriva Cortina

Protest je potekal pod geslom Osvobodite gore, zbrani so med drugim opozarjali na potratnost izdelave umetnega snega ter sečnjo dreves za pripravo olimpijskih prog, pa tudi na vpliv gradnje infrastrukture na krhko ravnovesje v gorskem okolju.

Izpostavljali so še, da je gostitelj iger Milano postal mesto, v katerem številni zaradi visokih stroškov sploh ne morejo več živeti. Medtem ko se je Milano spremenil v »prijeten Disneyland za turiste«, zanemarja svoje prebivalce, je dejal eden od organizatorjev Alberto di Monte.

Protesti v Milanu. Foto Kevin Coombs/Reuters
Protesti v Milanu. Foto Kevin Coombs/Reuters

»Te igre so promovirali kot trajnostne in stroškovno nevtralne, a so milijoni šli za gradnjo cest namesto za zaščito gora,« je dodal. Protest je sicer potekal na poziv sindikatov in drugih civilnodružbenih skupin.

Zbrani so protestirali tudi proti navzočnosti agentov ameriške agencije za carine in priseljevanje (ICE). Ti so del varovanja ameriške delegacije, njihov prihod v Italijo pa je v državi sprožil precej razburjenja. Nekateri protestniki so nosili tudi palestinske zastave.

Na sprva mirnem protestu so nato izbruhnili neredi. Manjše število ljudi se je spopadlo s policisti ter vanje metalo svetlobne rakete in kamenje. Policija je proti njim posredovala z vodnimi topovi ter uporabila solzivec. Več ljudi so pridržali.

olimpijske igreMilano Cortina 2026protestMilanoZOI 2026

