Do olimpijske kolajne je prišel s pomočjo ChatGPT

Ukrajinski parabiatlonec Maksim Muraškovski je po srebrni kolajni na zimskih paralimpijskih igrah v Milanu in Cortini razkril, da je pomemben del priprav v zadnjih šestih mesecih opravil tudi s pomočjo orodja ChatGPT. V posamični tekmi za slabovidne je s časom 33:41,1 osvojil drugo mesto za Kitajcem Dangom Hesongom.

»Nisem se osredotočal le na taktiko, ChatGPT je bil moj psiholog, motivator, občasno tudi zdravnik. Sestavil je pol mojega načrta treningov, zelo velik del priprav sem opravil s pomočjo tega orodja,« je pojasnil Ukrajinec. Poudaril je, da je z istim pristopom že januarja prišel do kolajn v svetovnem pokalu.

FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Po njegovem mnenju umetna inteligenca še ne more povsem zamenjati trenerjev, psihologov in zdravnikov, lahko pa v prihodnjih letih prevzame del njihovih nalog. »V 10 letih jih lahko tudi nadomesti. To je revolucionarna tehnologija,« je po osvojeni kolajni še dodal ukrajinski športnik.